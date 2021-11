Estremece Galilea Montijo con entallado traje sastre neón de látex

La conductora Galilea Montijo ¡anda con todo! y es es, que luego de brillar en la red carpet de los Latin Grammy el pasado 18 de noviembre y de generar polémica sobre su supuesta salida de "Hoy", la tapatía estremeció a sus fanáticos luego de lucirse ante las cámaras con entallado traje sastre neón de látex y no sólo eso, pues ¡hizo reaccionar al actor Kuno Becker!

Fue para la revista Estilo DF, que Galilea Montijo posó para la cámara, protagonizando un vídeo en el que se percibe su exquisita figura en un giro de 360° grados, gracias a una cámara aérea que pudo captar a la actriz mientras daba vuelta en sentido contrario sobre su propio eje.

Y la conductora de "Hoy" no escatimó en lucir su belleza súper figura en esos entallados pantalones de látex más un saco tipo sastre con un sostén color negro; pues esta vez se olvidó de ponerse una blusa, como pocas veces lo hace.

El estilo conocido como 'pata de gallo' es uno de los estampados clásicos con los que se puede lucir un elegante traje sastre de falta o pantalón; pero esta vez, Galilea Montijo le dio un toque muy personal, al utilizar uno confeccionado en látex y de color amarillo neón en combinación con el negro.

Y para complementar el outfit, la tapatía de 48 años, calzó un par de zapatillas de charol negro tipo stiletto. Una cola de caballo alaciada y accesorios entre collares, anillos y pulseras, también formaron parte del look de viernes de Galilea Montijo para dicha publicación mexicana.

"Felicidades @estilodf" escribió Galilea Montijo en la publicación del clip en el que luce toda su figura curvilínea, a lo que el actor Kuno Becker reaccionó sólo con un "Wow" que al momento, ha recogido un cuarteto de corazones rojos.

Galilea también hizo reaccionar a su inseparable amiga Andrea Legarreta con no menos de seis caritas con ojos de corazón. Y es que la esposa de Fernando Reina, lució curvas al por mayor. "Hermosa bella y espectacular", fue otro de los mensajes que ha recogido la también modelo.

"Mis felicitaciones", "Guapa", "LA MAAAAAAS!!", "Te admiro", "Todo eso", "PRECIOSA", son algunos de los 209 comentarios que hasta el momento se leen en dicha publicación. Por otro lado, más de 23,740 mil seguidores son los que han reaccionado a la belleza de la conductora.

