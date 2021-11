Estremece Daniella Chávez con sus 'nenas' muy cerquita de la cámara

A la par de celebraciones como su cumpleaños número 36 y el pasado Halloween, la modelo chilena Daniella Chávez sigue mostrándose muy sensual y para muestra basta un botón; y es que recientemente estremeció presumiendo a sus 'nenas' muy cerquita de la cámara.

Pues luego de haber parecido que la rubia chilena se había olvidado de festejar la también llamada 'Noche de Brujas' y posar con un sofisticado bañador color azul rey desde la piscina, Daniella detalló con un vídeo compartido en su cuenta de respaldo de Instagram, el momento en el que desde el baño del hotel, lució sus encantos mientas se contoneaba de un lado a otro.

El sofisticado outfit playero, obedece a un traje de baño muy abierto cuyo escote llega al ombligo; lo que indica que no es la única pieza que conforma el atuendo, pues se complementa con el brasier del traje con el que por supuesto, Daniella Chávez ha dejado poco a la imaginación.

Un segunda publicación también de su cuenta de respaldo de Instagram, fue en la que Daniella mostró más a detalle su cuerpazo con ese vestido de particular escote que utilizó para seguir festejando su cumpleaños número 36 que celebró el 26 de octubre pasado.

Pues a la par de lucir espectacular con ese vestido rojo cereza, la también cantante de música urbana, derritió a su audiencia virtual a través de su red social, tras lucir cuerpazo y mostrar un poco más de cerca a sus 'nenas' tras celebrar de nuevo su cumpleaños como una conejita de reconocida revista para caballeros.

A ritmo de "Look At Her Now" de Selena Gomez, fue que la ex conductora de Televisa Deportes, conquistó a través de su cuenta en la que la siguen por lo menos 232 mil usuarios de la red, revelando cómo es el diseño del mencionado traje de baño, con el que por cierto recibió varios piropos, luego de confesarle que se le ve muy bien ese color azul rey.

En dicha descripción se lee: "B10 BB!", y entre algunos comentarios que se leen, figuran "Hermosa" o "Mi diosa" entre 173 más y un poco más de 17 mil corazones rojos.





Un segundo vídeo, fue el que la chilena mostró muy destapada pero glamorosa y con tacones de aguja bailando y terminando en cuclillas mientras se escucha música de reguetón. Esta vez, la descripción de dicha publicación se lee: "@daniellachavezofficial L1nk en B10!".

Y los fans no perdieron la oportunidad de tirarle flores y llenarla de halagos. Al momento, se pueden leer más de 180 comentarios, 14,607 corazones rojos y 31,888 reproducciones.

