Estefanía Villarreal en vestido de red al estilo punk que no le ayuda en nada

Tras caracterizarse como una de las famosas que derrocha glamour y luego de haber bajado por lo menos 20 kilos de peso, la actriz Estefanía Villarreal apareció posando recientemente con un vestido de red al estilo punk que, a decir verdad, no le ayuda en nada a su imagen con la que ha acostumbrado a sus seguidores a verla.

Y es que, la recordada actriz de "Rebelde" (2004-2006) de Televisa, posó en las últimas horas con esa look, con el fin de llevar un mensaje que implica dicha vestimenta; por lo que Estefanía Villarreal no reparó en hacer realidad su look poco convencional.

Fue a través de su cuenta de Instagram quela actriz derrochó un estilo muy diferente, poniendo por encima de todo y de todos, su postura ante este tipo de movimiento que en realidad, la sociedad no ve con buenos ojos, pues ser "punk", implica ir contra corriente y contras los ideales de la tradición y los convencionalismos.

A través de una sesión fotográfica, Estefanía Villarreal, se dejó ver como nunca, luciendo un vestido de red con diversos escotes y de minifalda que deja ver su cuerpo, así como un par de tacones de plataforma y tacón de aguja que orgullosamente destacan las tendencias de las chicas "punk".

Pues la actriz de telenovelas y modelo, ha levantado la voz -aprovechando su fama-, para honrar a esa parte de la sociedad que es mal vista y poco escuchada. "This is something new, let go" (Esto es algo nuevo, déjalo ir), se lee en una primera línea de la descripción de su más reciente post; no sin colocar una llamarada de fuego que representa el "power" (poder) de su estilo.

Así mismo, la recordada amiga de Mía Colucci (Anahí) de "Rebelde", dio el crédito a quienes hicieron posible este look con el que verdaderamente ha sorprendido en la web; pues parecía poco probable ver a Estefanía Villarreal posando de esa forma.

"Creative Direction & Styling [Dirección Creativa y Estilo] @franciscojrondon, Photography [Fotografía] @lnznk, MUAH @sean_derbes, Production [Producción] @vilestudiomx, Interview [Entrevista] @sebastiancabrices, Edited by [Editado por] Shirley Reynozo. Thanks to [Gracias a] @princechenoastudio & Daniela Altamira... @galore Interview in bio [Entrevista en biografía]".

Y dentro de la publicación, se puede leer un escrito que define perfectamente bien, el objetivo de dicho outfit que modela la actriz. "I want to put my name -and body- in the fashion industry, and walk the runways. Buy I want to put out there the most is my message. Estefanía Villarreal".

Lo que en Español significa: "Quiero poner mi nombre -y mi cuerpo- en la industria de la moda, y desfilar por las pasarelas. Pero lo que más quiero dar a conocer es mi mensaje". Estefanía Villarreal.

No obstante, algunas famosas se han sorprendido con el outfit y el look que presume la actriz; Ela Velden escribió: "Diosa máxima"; mientras que Karla Cosío, lanzó un "Yessss". Por su parte, Tiaré Scanda, dijo: "Woooow! Hermosísima!" y Shanik Aspe no dudó en escribir: "Ay ya woooow!! Ameeee". Al momento, Estefanía Villarreal ha logrado enamorar con su look a casi 30 mil seguidores y se pueden leer alrededor de 340 comentarios.

