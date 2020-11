Estallan Irina Baeva y Gabriel Soto tras ser criticados

Al igual que Roberto Palazuelos y Lorenzo Méndez, la polémica pareja, Irina Baeva y Gabriel Soto han sido severamente criticados luego de asistir a una boda masiva en Cancún, Quintana Roo. La pareja asistió al enlace matrimonial de Odalis Gómez Millar y Michel Escalle, dos persnalidades conocidas en el mundo del boxeo, y en los videos y fotos que subieron a las redes sociales se ve que los invitados no usaban cubrebocas y mucho menos respetaban la sana distancia.

Fue durante una entrevista a el programa El Gordo y la Flaca, en donde los protagonistas de la telenovela, Vino el amor, se defendieron de las críticas y aseguraron que la vida sigue y no todo se puede detener por culpa de la pandemia.

"Pues sí, fuimos a una boda, pero ha habido bodas todo el tiempo. Hay mucha gente que se ha casado. Fue la hija de un promotor de box muy importante. Se llevaron a cabo todas las medidas de seguridad, había una cabina de sanitización afuera, donde cada uno de los invitados tenía que pasar", dijo Soto.

"Como dice bien Gabriel, ya no es hora de andar viendo quién sí se cuida, quién no se cuida. Creo que es la responsabilidad de cada uno, ya somos gente adulta. Sabemos perfectamente cómo se tiene que llevar a cabo un evento de una magnitud", agregó la rusa.

Y aunque se compartieron postales en donde los invitados se están abrazando y conviviendo como si el virus no existiera, el actor comentó que sí usaron el tapabocas.

"Evidentemente en las fotos salíamos sin cubrebocas, pero bueno, todo el tiempo nos lo poníamos, menos a la hora de comer evidentemente", indicó Soto. Otros famosos que asistieron a la boda fueron Roberto Palazuelos, Lorenzo Méndez y los ex boxeadores Óscar de la Hoya y Julio César Chávez.

Desde que Irina Baeva fue señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Gabriel Soto y Gerladinez Bazán, la pareja ha estado envuelta en diversas polémicas.Dimes y diretes han sido parte de está relación que según diversos medios de comunicación comenzó en el 2017, año en el que el actor anunció su separación con la madre de sus hijas.

En el 2018, Gabriel e Irina fueron captados muy cariñosos en repetidas ocasiones, sin embargo, los actores de Televisa desmintieron su relación y fue hasta el 2019 cuando anunciaron formalmente que eran pareja.

