Escultura griega tallada llaman a Maribel Guardia tras verla en shortcito y de perfil

No cabe duda de que entre más pasa el tiempo, la actriz Maribel Guardia luce y se pone mejor, como los buenos vinos, pues su última postal compartida en redes sociales lo demuestra, pero además de su belleza, cuerpazo y su pose, los piropos hablan por sí solos, pues hasta la llamaron "Escultura griega tallada" tras verla posar en shortcito y de perfil.

O sea, la costarricense de nacimiento, mexicana por gusto y decisión y ahora, hasta una creación griega, ha resultado ser Maribel Guardia, Costa Rica, México y Grecia unidos en una sola persona, en una sola figura, en un solo corazón.

Su cuenta de Instagram fue testigo de los estragos que Maribel Guardia causó tras modelar con un jumpsuit de shortcito y blusa de tirantes de un color verde oscuro y confeccionado en seda, que combinó con un par de tacones dorados de plataforma que le ayudaron a estilizar todavía más su figura ¡de diosa!

Lee también: ¡Qué Shakira ni qué nada!; Maribel Guardia se la lleva de calle tras lucir micro vestido color piel

Tallada por los dioses

Es es pan nuestro de todos los días ver cómo es que la costarricense derrite a sus 7.7 millones de seguidores en la red de la camarita; pero el pasado lunes se voló la barda Maribel Guardia, tras posar muy acertadamente y luciendo las del millón, sí, sus torneadas piernas que alguna vez estuvieron aseguradas por esa cantidad en pesos mexicanos.

Por lo que los piropos no se hicieron esperar y hasta sacó el poeta de sus fans que uno que otro lleva dentro; y tras leerse halagos por parte de la actriz Biby Gaytán: "DI VI NAAAAAA!!!!", Paola Fernández "Hermosa siempre" o un "Guapísima" del diseñador mexicano Gustavo Matta, la esposa del abogado Marco Chacón volvió a ser música para los ojos de sus seguidores...

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Y más allá de los piropos que puede arrancar del alma de sus seguidores, la actriz de la esperada telenovela "Corona de Lágrimas 2" (2022) de TelevisaUnivision, se lee esta combinación de admiración y reflección:

"Bello inicio de semana belleza de mujer, Maribel hermosa, siempre que te veo aunque sea por foto, digo: wooow, debemos cuidarnos mucho para llegar a estar por lo menos la cuarta parte de ti, por dentro y fuera eres una deidad! Tanto que te recuerdo cuando te conocí recién llegada a México, te mandan muchos saludos y bendiciones la viuda de mi tío quien era el dueño de la revista Gastrotur y Foto Soom, no cambias, más bien sí, cada vez más hermosa, besos mil a tu guapote nieto y a ti mis mejores deseos, sé que Lagunilla mi barrio será un gran éxito. Dios te siga bendiciendo y protegiendo Mari. Atte. Jacky".

"Que cuerpazo belleza Hermosa", "Bella mi amor, me encantas", "Wooooooow... espectacular figura sin igual", "Woooow que hermosísima y sensualísima", "Hermosa señora", "Estás guapísima", "Absolutely Gorgeous" (Absolutamente Preciosa) y "Escultura griega tallada por los mismos Dioses del olimpo", entre muchos otros.

Esto, luego de la frase filosófica que aventó esta vez la madre de Julián Figueroa: "No te olvides de vivir despacito, pasito a pasito #feliz #lunes LQM #look @klaudethcollection", haciendo referencia a que 'Roma no se hizo en un día' y que para lograr cualquier objetivo, hay que tener mucha fuerza de voluntad, confiar, creer y ver resultados.

Más de 44,800 seguidores son los que han reaccionado a su belleza y se pueden leer alrededor de 560 piropos y halagos.

Síguenos en