Erika Buenfil se le lanzó a Eduardo Yáñez en su cumpleaños con un mensaje

El pasado 25 de septiembre, el actor y galán de telenovelas, Eduardo Yáñez cumplió 60 años de edad, y para festejarlo, la actriz Erika Buenfil, quien trabajó junto al actor en "Amores Verdaderos" (2012-213), le envió un mensaje a Eduardo etiquetándolo en una publicación de Instagram.

"Feliz cumpleaños querido @eduardoyanezofc Te mando un fuerte abrazo con mucho cariño tq", se puede leer en la descripción de una postal que compartió la "Reina del Tik Tok", en la que ambos lucen muy contentos y ella lo tiene abrazado, aunque todo parece indicar que es una foto de cuando protagonizaron juntos su último trabajo televisivo a inicios de la década del 2010.

Y como es de esperarse, la especulaciones y rumores no tardaron mucho en hacerse presentes, al ver la instantánea, pues tras haber hecho una pareja muy querida aún y después de que se terminara el melodrama producido por Nicandro Díaz, ambos actores están libres sentimentalmente, por lo que podría darse algo muy bello entre los dos.

Y debido a lo que lograron impactar como pareja hace 7 años aproximadamente, sus seguidoras aún tienen la esperanza de verlos juntos. Entre los mensajes que se pueden leer figuran:

"Que pareja tan hermosa... me encantáis. Felicidades", "Harían una hermosa pareja!!!", "Happy Birthday, Eduardo", "El guapísimo Arriaga y la bella señora Victoria... me congelo frente a la tv cuando la pasan... la he visto 3 veces completas y la volvería a ver mil más... los amoooooooo... FELICIDADES EDUARDO YAÑEZ...".

Sin duda alguna, a más de 7 años de haber figurado en la pantalla chica como parte importante de uno de los melodramas más recordados de todos los tiempos, Eduardo Yáñez y Erika Buenfil, han generado millones de emociones entre sus seguidores y los fanáticos de la telenovela en la que compartieron créditos con Eiza González y Sebastián Rulli como la segunda pareja protagónica de la historia.

Y debido al gran éxito, la telenovela, como una de las producciones más exitosas de Televisa, la televisora de San Ángel, ha decidido retransmitirla por lo menos un par de veces más en 2019 y 2020.

