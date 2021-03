Erika Buenfil posa con bikini negro y enloquece a sus seguidores

Erika Buenfil es una actriz consagrada en el mundo de las telenovelas cuya belleza ha cautivado a varias generaciones durante su amplia trayectoria artística, en la que ha protagonizado diversos melodramas de Televisa que se han quedado en la memoria colectiva del público.

Nacida en Monterrey, Nuevo León, el 23 de noviembre de 1963, la actriz regia se ha caracterizado por mantener un perfil sobrio y elegante, en la que su belleza natural ocupa un lugar importante pues suele atraer las miradas por donde quiera que pasa con mucha sutileza.

Pero esta vez, Erika Buenfil decidió sorprender a sus seguidores en Instagram al compartir una foto del recuerdo, con la cual causó revuelo en redes sociales pues en ella posa con un sensual bikini negro en las playas de Acapulco.

La reina de TikTok en México, popular en esta red por crear contenido original para sus fans, también tiene una muy buena difusión en Instagram, donde a la fecha cuenta con 3.6 millones de seguidores, a los que dejó con la boca abierta con su postal, pues lucía muy bien.

En la imagen, Erika Buenfil aparece con un traje de baño negro de dos piezas con el que deja ver su estupenda figura y aunque la actriz no revela que edad tenía en esa foto, es muy probable que estuviera en sus veintes.

La protagonista de ‘Amor en silencio’ dio a conocer que la instantánea fue tomada en la zona hotelera de Acapulco, pues además los edificios aparecen detrás de ella, mientras camina por la playa y disfruta de un poco de sol.

“Una foto de Acapulco hace uuuuuuuu… #sábadoretro”, posteó la actriz y cantante en su cuenta. La publicación alcanzó los 196 mil ‘Me gusta’ por parte de sus seguidores y más de 2 mil 300 comentarios en la red social, donde alabaron su belleza.

“Cuerpazzzzo, de los naturales”, “Eras, eres y serás una mujer muy bonita”, “Ay no, qué infarto, un aplauso a sus padres, qué belleza”, “La clase no se compra. Siempre hermosa”, “Cuerpazo y sin cirugía”, “Tu foto, la misma mirada, no ha cambiado nada”, fueron algunas de las reacciones que dejaron los seguidores de Erika Buenfil en el post.

También hubo quienes resaltaron el gran parecido de la actriz en la fotografía con su hijo Nicolás, y es que ambos comparten rasgos muy similares y en esta postal del pasado de la actriz fue inevitable hacer la comparativa.

Erika Buenfil demostró con la imagen los buenos genes que tiene y que la belleza que posee la ha acompañado a lo largo de los años y seguramente seguirá con ella por mucho tiempo más, pues es una de las actrices que más cuida su físico y opta por mantenerse saludable para ella, su familia y sus fans.