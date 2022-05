Erika Buenfil deslumbra con maquillaje perfecto que la hace verse de menos años

La actriz y tiktoker mexicana, Erika Buenfil , no deja de sorprender a sus millones de seguidores de las redes sociales, pero a diferencia de otras ocasiones, ahora la famosa no acaparó reflectores por sus divertidos y creativos videos en dicha plataforma, sino porque recientemente deslumbró con un perfecto maquillaje que la hace verse de menos años.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la estrella de televisión y TikTok compartió una sesión de fotografías en las que presumió que sigue están igual de bella como durante su juventud. Y es que la famosa se sometió a un radical cambio de look con el que no sólo resaltó sus grandes ojos azuelas, sino que acabó deslumbrando a sus fanáticos con su aspecto muy juvenil.

Erika Buenfil se puso en manos del estilista profesional, Vico Guadarrama, quien dejó a la famosa de 58 años sorprendida con su radical cambio que incluso la hizo verse mucho más joven, con muchos menos años de los que tiene e incluso su técnico hasta parecía como si se hubiera hecho un arreglito estético en el rostro.

El tipo de maquillaje, tonos e iluminadoras que el famoso maquillador de las estrellas utilizo, sin duda alguna, le dieron un toque de juventud a la reina de TiKTok por lo que quedó encantada con el resultado, motivo por el que no dudó en presumir con sus millones de seguidores. "De verdad me encanta sentirme arreglada y bonita" escribió la protagonista de Amores Verdaderos junto a las instántaneas que compartió.

Sus fieles admiradores no tardaron en reaccionar y en cuestión de segundos la caja de comentarios de la publicación se llenó de halagadores comentarios y emojis.

"Hermosa", "Que mujeron","estas preciosam te amoooooooooooooooooo es miaaaaa", "Que hermosura hermosa", "sta maravillosa Buenfil", "Diiiiiiios santo Buenfil, que diosa guapa está cada dia más", "Encantadora my reyna", "Que cambiazo para bien !! Me wncanto el cambio", fueron algunos de los piropos que la famosa recibió en la publicación que ya cuenta con más de 20 mil Me Gusta y cientos de comentarios.

