Tras brillar fuerte en diversos escenarios del espectáculo, la conductora Galilea Montijo se encerró en su camerino y envuelta en llanto, envió un contundente mensaje a los haters, quienes se han encargado de levantarle falsos y buscar destruir más de 28 años de carrera artística.

Y es que, luego de ver los ataques de los que ha sido objeto en redes sociales y medios de comunicación, la tapatía de 48 años no pudo más y envuelta en llanto por el sentimiento de tristeza que le causa el hecho de ver como la calumnian, envió un mensaje: "Dejen de atacarme".

Y todo se debe -entre otros asuntos- a que se le ha vinculado claramente con su amiga y comadre, la también actriz Inés Gómez Mont quien, en complicidad con su esposo Víctor Álvarez Puga -con quien ha estado casada desde el 2015-, tras haber cometido supuesto fraude millonario; pues su amistad ha traspasado fronteras para los haters.

Por ello, la querida conductora del programa de revista "Hoy" de Televisa, aprovechó su popularidad y el poder de convocatoria que tiene y utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje fundida en llanto para pedir que dejen de atacarla; así lo dijo:

"Hola, ¿Cómo están? Para ustedes que me siguen, que me conocen y me han visto crecer desde hace más de 28 años -y los considero de verdad parte de mi familia-, me han visto reír, llorar de tristeza y muchas más de felicidad; siempre conduciéndome con un comportamiento profesional, y ante todo, de estricto cumplimiento a nuestras leyes".

Y aunque no ha sido la primera vez que la esposa de Fernando Reina ha hablado del tema, esta vez lo hizo encerrada en su camerino y sólo ante la cámara de su celular, motivo por el cual, se ganó el cariño, respeto y admiración de quienes la quieren:

"Esto y mucho trabajo me han permitido salir adelante en un entorno complejo; con un gran orgullo he sacado adelante a mis padres, y mis hermanos; ahora, además tengo una familia a la cual cuidar y proteger y un lugar en este medio, en la cultura del esfuerzo".

Montijo también enfatizó en el dolor que le han causado bastantes difamaciones de las que ha sido objeto a lo largo de su carrera: "Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirán doliendo; me duele que afecte tanto a mi esposo que es un hombre intachable y trabajador además de ser un gran papá y compañero; por supuesto a mi familia, a mi círculo social, y a la empresa para la que trabajo y me ha dado tanto".

Por supuesto, el tema involucra también a su esposo Fernando Reina con quien tiene diez años de casada, por tanto, habló de su trabajo y aclaró que no es discípulo de nadie:

"Mi esposo nunca ha sido suplente del Diputado Tonatiuh González en el Congreso de la Ciudad de México ni en ningún otro congreso. Mi esposo dejó de laborar en el Ayuntamiento de Atizapán [de Zaragoza, Estado de México], porque decidió emprender nuevos retos profesionales; él ahora es integrante del Consejo Directivo de la Industria Mexicana de la Radiodifusión y ahora está colaborando en la realización de un documental sobre feminicidos en América Latina para alertar sobre la violencia de género que nos asecha a diario".

"También valoro enormemente lo que hace y cómo lo hace. No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez [de Inés Gómez Mont]. Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del [Departamento] Jurídico de mi empresa para la que yo trabajo; a nadie más le debo el apoyo a mi familia, solo a nuestro Jurídico y a nuestros directivos de mi empresa y esto consta con papeles con el nombre del abogado".

Y así fue que Galilea Montijo pidió que paren a los ataques, insultos y calumnias hacia su persona:

"Pido y de verdad les suplico, ¡Ya paren a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años!, yo ya no hablaré nada de este tema ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo... Espero que lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa y también lo respeten".

"Siempre me he callado y he aguantado; se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida, una mujer, y me siento devastada y muy dolida... Una mujer que ha sido muy trabajadora desde los 14 años. Estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado a cualquiera de estos temas y de ningún otro escándalo".

"Yo seguiré trabajando como siempre con todo el cariño, amor, alegría y profesionalismo, el cual me caracteriza, para todos ustedes, seguiré luchando por mi familia, por mi felicidad y la de ellos... Perdón por ponerme así, pero la verdad, ya es demasiado... perdónenme... Gracias por escucharme y que Dios los bendiga, gracias", finalizó la presentadora de televisión.

