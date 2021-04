Entre transparencias, Demi Rose luce su silueta con vestido a rayas pegadito

Su gusto por posar en los escenarios más naturales y mostrar su silueta de una y otra forma, es la actividad favorita de la modelo británica Demi Rose, quien a sus 26 años, ha puesto de cabeza al mundo, por el solo hecho de mostar su silueta con diferentes vestidos o outfits -los más atrevidos y espectaculares-, como el que lució últimamente a rayas, semi transparente y pegadito, y dejó ver sus curvas y algo más.

Demi Rose tiene muy claro quién es y lo que quiere; por eso continúa su paso por el mundo, deleitando a sus más de 16 millones de fanáticos, que dicho sea de paso, vanaglorean a la londinense con cada una de sus publicaciones, pues sus fanáticos revisan su perfil para ver con qué otras fotografías los va a atrapar.

Un par de postales, fueron las que esta vez, Demi Rose compartió con sus fanáticos, en las que luce tremenda silueta curvilínea, al mismo tiempo que escribió: "Not really here it’s all an illusion @prettylittlething

#ad" (Realmente no es todo una ilusión aquí @prettylittlething #anuncio).

El mar de fondo, una isla montañosa y algunos árboles, fue esta vez el escenario perfecto para que desde Ibiza, España, la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, lograra captar la atención de sus fanáticos. Y es que, con el cuerpazo que tiene, realmente, atrapa las miradas de muchos.

Entre tonos rojo carmín y azul eléctrico, Demi lució estupenda, con sus ya acostumbradas y exuberantes curvas, lo que provocó los comentarios más halgadores de quienes adoran verla a través de su cuenta oficial de Instagran, en a que no tiene más de 500 fotografías.

Y es que, por si fuera poco, Demi no utilizó sostén y para no variar, fue con una mini tanga, que cubrió sus partes más íntimas, es por ello que, aunque el vestido que luce es largo, eso no salva a Demi de ser vista con close up, por millones de admiradores.

"A whole vibe" (Toda una vibra), "Queen" (Reina), son los primeros comentarios que saltan a la vista, pero hay uno que en particular, llama la atención, por tratarse de una posible comparación de los glúteos de Demi con un par de pelotas, por lo que al fan no le quedó decir más que expresar: "Football is dead" (El fútbol esta muerto); ¿se habrá referido a que no hay balón de fútbol que rebase las dimensiones de los de Demi?... ¡podría ser!

Expresión que tuvo algunas respuestas: "@_benjamin_gordon_ football is dead and girls taking pictures" (@benjamin_gordon_ el fútbol está muerto y las chicas se toman fotos). Por otro lado, hubo quien le solicitó a Demi que hiciera una página privada: "Make an only fans" (Haz una página de solo fans).

"I neeeed it" (Lo necesito), fue el comentario apoyando a la idea de hacer un famoso perfil de Only Fans; que se lee en la última publicación de Demi Rose, que ya rebasó los 558,550 corazones rojos y se leen un total de 4,079 mensajes.