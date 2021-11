Entre sábanas de seda, Demi Rose se deja ver sin nada ¡al natural!

Entre sábanas de seda, la modelo Demi Rose se deja ver sin nada ¡al natural!... y es que, más intensa que nunca lució en las últimas horas y para muestra basta verla acostada boca abajo y entre ropa de cama, pues la británica se mostró como Dios la trajo al mundo.

Demi Rose compartió el intenso momento a través de algunas postales en la que posa sin prenda alguna en sus historias de Instagram y aunque dicha postal no está disponible todavía en su perfil personal, algunos fanáticos se dieron a la tarea de replicar dicha foto en la que literalmente la modelo aparece totalmente desnuda.

Es en la cuenta de @demirosemawbycz, en la que se puede ver dicha postal, en una reciente publicación a través de la cual, la británica de 26 años ha recibido decenas de halagos y comentarios y un tanto subidos de tono.

Pues el hecho de ver en dicha postura a Demi Rose, sus admiradores no han podido callarse lo que piensan de tan sólo ver su foto; una de las más intensas y que denota que la también fanática de la astrología, no ha escatimado en darle gusto a sus seguidores.

Por principio de cuentas hay alguien cuya percepción denota que Demi Rose es deliciosa y así lo hizo notar cuando escribió dicha palabra con muchas más letras de la cuenta: "Dddddddeeeeeeeeellllllllliiiiiiiiiccccccccciiiiiiiiioooooooooooossssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaa".

Otros más aseguraron: "Uuufff que hermosas y ricas las tienes" -refiriéndose a su redondeada retagurdia-. Algunos fanáticos más indican que no hay palabras para definir el cuerpo de la nacida en Birmingham, Reino Unido: "Habría que inventar un adjetivo para definirte... ESPECTACULAR".

"Hermosa princesa", "Ay, mi amor", "Qué delicia, hasta que amanezca siempre juntos mmmmm" son los comentarios que ha recibido Demi Rose.

Mientras tanto te puedes deleitar con otra espectacular foto de la modelo británica que deja huella por donde quiera que va.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!