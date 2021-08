Entre rocas, Demi Rose presume su colosal belleza con tremendo outfit playero

¡Para quedarse con la boca abierta!... Pues la modelo Demi Rose posó entre rocas, presumiendo su colosal belleza con tremendo outfit playero de color negro; así fue como lució la británica a mitad de semana, a través de una postal que sin duda, sorprendió a sus seguidores.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que Demi lució su figura con cierta sensualidad, resaltando sus curvas y atributos que sin duda alguna, saltan a la vista con los tremendos diseños de ropa casual y bañadores de Pretty Little Thing, la firma de ropa para la que la top model de 26 años, trabaja.

Sólo el bikini negro de inusual escote para el resto de las mujeres de todo el mundo pero que se está volviendo cada vez más característico de Demi Rose, y un pareo color negro de tela semi transparente que adornó con una cadena plateada, fueron suficientes para que la británica deslumbrara con su colosal belleza.

La postal pudo haber sido capturada por Danny Desantos, su fotógrafo de cabecera (el que se lleva la mejor parte de fotografiar a la londinense) y el escenario elegido esta vez, fue el paradisíaco puerto de Ibiza, España o como Demi llama a la isla, Ibiza Magic Island.

"Fave two piece set from my collection @prettylittlething" (Conjunto de dos piezas favorito de mi colección @prettylittlething), escribió Rose, para justificar esta vez su sensual instantánea llena de color y con su característico toque de sensualidad.

"Nice post" (Buena foto), "Cool" (Agradable), "You're beautiful" (Eres hermosa) o la opinión de una fan que comparó a la firma de ropa con Demi Rose, expresó: "Pretty little thing is an understatement. Beautiful little woman is more appropriate" (Pretty Little thing se queda corto. La mujercita hermosa es más apropiada), son algunos de los mensajes que se leen.

También destacan otros como; "Wow so beautiful" (Wow qué hermosa) o "Goddess" (Diosa) entre un total de 3,088 comentarios. También ha reaccionado con el obligado corazón rojo, más de 367 mil seguidores.

