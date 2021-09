Entre olas, Demi Rose luce encantos con pareo de red y sin sujetador

La modelo británica Demi Rose ¡no para de sorprender!, y es que entre las olas del mar, lució sus prominentes encantos con pareo de red, olvidándose del sujetador. Su viaje por otra cara del Mediterráneo la han hecho realizar lo inimaginable.

Ahora, la belleza europea, brilló como una tremenda sirena en playas del Océano Atlántico mientras aprovechó sus atributos para mostrarlos una vez más mientras presumió también una piel evidentemente bronceada bajo los rayos del sol del cálido otoño.

Fue en playas de las verdes aguas del inmenso mar, que Demi Rose no reparó en presumir los atributos que la han colocado como una de las modelos más vistas y para muesta basta un botón; pues son por lo menos 17.7 millones de internautas las que la siguen en Instagram.

Y desde su cuenta, Demi compartió un par de imágenes en las que se le ve luciendo cuerpazo y sus atributos bien puestos en su lugar, de frente y acostada de espaldas; instantáneas con las que Demi ha dejado atónitos a propios y a extraños.

"Catchin’ waves" (Cachando olas) escribió la top model desde Atlantic Ocean (Océano Atlántico), de acuerdo a la ubicación de la más reciente publicación de Demi Rose del viernes pasado, con las que incluso le está dando la bienvenida a la tercera estación del año como es el otoño.

No por nada, la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, ha recibido mensajes que han salido del alma de los internautas, como "QUEEN OF THE OCEAN" (REINA DEL OCEANO), "She needs to be a magazine cover girl" (Ella tiene que ser una chica de portada de revista), "Beautiful "Hermosa", "Creating Waves" (Hciendo Olas), "Gorgeous" (Maravillosa) son algunos de los comentarios que ha recibido la modelo.

Los mensajes de sorpresa como "OMG" [Oh my Good!] (¡Dios mío!) no se han hecho esperar, luego de ver a la modelo enseñando casi cada centímetro de su piel. Otros más se leen: "Excelente súper bonita muñequita, cuídate mucho saludos".

Al momento, Demi Rose ha logrado atrapar con su innegable belleza y particular silueta a un total de 698,980 seguidores y se pueden leer 6,674 mensajes en la caja de comentarios.

