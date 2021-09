Entre la naturaleza, Livia Brito deja sin palabras presumiendo su belleza

La actriz cubana Livia Brito dejó sin palabras luego de compartir una serie de fotografías en las que presumió al máximo su espectacular figura entre la naturaleza por lo que le llovieron los piropos.

Fue a través de sus historias de Instagram que Livia Brito cautivó con una sesión de fotos en donde se le ve modelar un bañador amarillo entre plantas. Cabe señalar que la reconocida actriz de Televisa se tomó unas merecidas vacaciones tras fina las grabaciones de la telenovela que protagoniza al lado de José Ron, La Desalmada.

En una primer fotografía, la cubana aparece de pie luciendo el bañador mojado mientras que un enorme cactus aparece en primer plano. En una segunda imagen, la protagonista de La Piloto aparece hincada en un piso de madera mientras una planta cubre su rostro.

Previo a está sesión de fotos, Livia Brito compartió una fotografía con ese mismo bañador en las historias de Instagram en donde aparece también entre la naturaleza. "Viajemos, que la vida es muy corta y el mundo enorme y hermoso. Existen tantos lugares hermosos en el mundo!!. ¿Cuál es su lugar favorito para estar?, fue el mensaje con el que la cuabana acompañó la publicación.

Como era de esperarse la protagonista de La Desalmada consiguió en muy pocas horas más cientos de comentarios y ya superó los 200 mil Me Gusta. Sus colegas y compañeros de novela, Raúl Araiza, Cecilia Galliano y Eduardo Santamarina, fueron los primeros en reaccionar ante tanta belleza.

“Así o más perfecta”, “Claro, tienes toda la razón”, “A vivir y tú más bella que nunca”, “Wow, eres una diosa”, “Sin palabras, qué mujer”, “Chulada”, “Pero qué bella”, “Simplemente preciosa”, “Hermosa”, “Dios, estás divina”, “Princesa hermosa”, fueron algunos de los piropos que la famosa de 35 años recibió.

Cabe señalar que no es la primera vez que la cubana enamora luciendo un bañador, pues cada vez que tiene descansos tras terminar proyectos, en este caso La Desalmada aprovecha para presumir su esbelta y tonificada figura. Pese a que en el 2020 Livia Brito estuvo en el ojo del huracán tras ser acusada por el fotógrafo, Ernesto Zepeda, de agredirlo físicamente y de quitarle su herramienta de trabajo.

A poco más de un año del incidente que llevó a Livia Brito a los juzgados, hasta el momento no ha habido ningún avance en la demanada que interpuso el paparazzi, quien hace unos meses denunció impunidad en el caso.

“Soy Ernesto Zepeda, fotógrafo, paparazzo de Cancún. Hace un año la actriz Livia Brito y su novio Mariano Martínez me golpearon y robaron mi equipo de trabajo. Un año en el que no se han comunicado para reparar su error. Un año en el que la fiscalía de Quintana Roo ha mostrado una lentitud inusual en el caso. Un año en el que el Ministerio Público contó desde el principio con los elementos, testigos, videos que son del dominio público para pasarle al juez la carpeta y se judicializara. Esto no ha recurrido”, expresó a través de Twitter el fotógrafo.

Por otro lado, Zepeda pidió a las autoridades correspondientes hacer su trabajo, pues realmente tiene las pruebas necesarias para demostrar que Livia Brito y su novio son culpables.

“Mis abogados y yo tenemos la preocupación de que exista tráfico de influencias pues un político salió a declarar hace algunos meses que la actriz le solicitó ayuda para desaparecer pruebas del caso. Incluso, he sido acusado penalmente por invasión a la privacidad cuando yo a ella me la encontré en una playa pública. Hago un llamado a la justicia. Los mexicanos ya están muy molestos de impunidad, de violencia, de corrupción. Fiscalía de Quintana Roo, haga su trabajo”, dijo el fotógrafo.

