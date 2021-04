Entre flores, Demi Rose presume cuerpo de sirena en diminuto bañador blanco

De nuevo cautivó la modelo Demi Rose al posar un diminuto bañador blanco con un pareo semi transparente y entre flores, pues con este par de postales, la británica ha dejado claro que es una diosa pero con cuerpo de sirena como el que justamente lució.

"Vibe so high the universe matched it @prettylittlething ad" (Vibra tan alto que el universo coincida con él @prettylittlething anuncio), escribió Demi Rose al pie de el par de postales que justo acaba de publicar la tarde de este miércoles desde La Torre Rosa, de acuerdo a la ubicación de su publicación.

Misma en la que la modelo de apenas 26 años, enamoró una vez más a sus más de 16 millones de seguidores al posar entre ostentosos ramilletes de rosas blancas, insalados sobre escaleras de piedra que sin duda alguna, resaltan la belleza de la londinense.

En un lugar rústico y propio de las ciudades más conservadoras en su estilo arquitectónico de tipo campirano, fue que Demi Rose, volvió a mostrar su figura perfecta entre esas diminutas piezas de bikini, por el que muy seguramente sus fanáticos de todo el mundo, podrían fácilmente hacer un zoom.

Los corazones rojos abundan en el más reciente post de la británica nacida en Birmingham, en la que también se leen comentarios en mayúsculas como: "LOVE THIS" (ADORO ESO).

Aunque hay quien no puede creer lo que sus ojos están viendo: "Omg what a dream" (Dios mío, qué sueño). Love love" (Amor amor) o el revelador comentario "Dangerous...!!! don't not view my story if you're not ready to aroused" (Peligroso...!!! no veas mi historia si no estás listo para excitarte), son algunos de los halagadores comentarios que ha provocado Demi.

Y una de las fans de la también DJ, ha llorado porque muere por un amor, y éste fue el comentario que le provocó ver las fotos de Rose: "I need a boyfriend" (Necesito un novio). Alguien más invitó a los fanáticos de la modelo a pasar con ella el día de su cumpleapños: "Tomorrow ia my brithday... would you celebration with me???"; aunque así le respondieron: "The value of the Lord resembles Maya Khalifa many" (El valor del Señor se asemeja a Maya Khalifa muchos).

A cuatro horas de haber publicado el par de instantáneas, Demi Rose ha logrado cautivar a 323,494 seguidores y hasta el momento se puden leer 2,283 mensajes.