Entre flashazos, Demi Rose presume su figura de reloj de arena con braguita

A su paso por la Isla de Santa Lucía del Caribe Americano, la modelo Demi Rose ha hecho de todo por seguir cautivando a sus seguidores de todo el mundo y en su última publicación compartida en redes sociales, no fue la excepción; pues la británica de 26 años se mostró al natural y sin sostén entre flashazos, presumiendo además su figura de reloj de arena.

Y es que, Demi Rose protagonizó el desacato total de nueva cuenta, tras lucir su escultural figura pero ahora ¡en vídeo!, lo que por supuesto, atrajo las mirada de millones de fanáticos que la siguen desde cualquier rincón del planeta Tierra.

Fue la tarde del pasado viernes 18 de marzo, que la británica lució al por mayor sus curvas y cada centímetro de su piel de porcelana tras lucir sólo una braguita de hilo dental que dejó ver su enorme y redondeada retaguardia.

Lee también: Demi Rose hace de las suyas; sorprende con vista única al océano

Demi Rose utilizó su cuenta de Instagram para enamorar a sus más de 19.1 millones de followers con una postal y un vídeo en el que, después de algunos flashazos, fue capturada para la posteridad, sentada al filo de la piscina y con los pies en el agua, con un paisaje espectacular de fondo, propio de la isla en la que la top model vacaciona.

"Room with a view" (Habitación con vista), escribió Demi con toda la modestia a parte, pues es evidente que es ella la que interfiere en la vista de sus fanáticos con sus enormes atributos y su belleza innegable, pues posar tal y como Dios la trajo al mundo, es uno de sus más grandes hobbies de la modelo de raíces europeas.

Lee también: Como Demi Rose, Daniella Chávez luce sus 'bolsas de aire' con blusita de escote cruzado

No por nada, Demi Rose se ha llevado 708.662 corazones rojos y más de 6,530 comentarios, entre los que figuran algunos como "Your photographer is so lucky" (Tu fotógrafo es muy afortunado), "That view it the best view ever" (Esa vista es la mejor vista jamás...), "Curves for days babe!!!!!!!" (Curvas por dias nena!!!!!!!).

También se lee un: "Nice" (Agradable), o una contundente declaración de amor: "Would you marry me?" (¿Te gustaría casarte conmigo?); y entre otros más a los que se le sale la baba por verla, se puede leer: "Very beautiful" (Muy hermosa) o "Beautiful view" (Hermosa Vista).

Otros más, han dejado ver su admiración por la británica de 26 años, "What a view!" (¡Qué vista!"), "OMG" (Dios Mío) o "Perfect curves" (Curvas perfectas).

Síguenos en