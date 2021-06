Entre curvas y encantos, Jennifer Lopez se une al orgullo de la diversidad

Como miles de artistas alrededor del mundo, la cantante Jennifer López lució curvas y encantos, mientras se une al Día Internacional del Orgullo de la diversidad, no sin antes, enamorar a sus millones de fanáticos, posando con mini short de mezclilla y un sensual sujetador.

La neoyorquina, se encuentra trabajando en su sencillo "Cambia el Paso" que estuvo grabando hace un par de semanas en Miami Florida, junto al rapero Rauw Alejandro, mismo que hace alusión a la libertad de elección sobre lo que más le gusta a cada persona.

No obstante, fue con el mismo vestuario que lució en el clip de su más reciente sencillo musical, que Jennifer Lopez se mostró hace algunas horas en su cuenta oficial de Instagram, posando desde la zona Miami Beach.

Y para dar más realce al pasado Día Internacional del Orgullo, JLo pintó su foto de los colores del arcoiris que son los mismos que normalmente se ven en la bandera que representa dicha elección. La ex de Alex Rodríguez, el también ex Yankee de Nueva York, aparece muy sensual, tirada en la playa y dando cuenta de su inneble belleza.

Y es que la cantante y actriz de cine de 51 años, ha demostrado que esta etapa de su vida, ha sido una de las mejores, pues incluso, al parecer ha encontrado el amor verdadero con un viejo amor de la farándula después de 17 años; el actor Ben Affleck.

"Happy International Pride Day to all my #JLovers that are part of the LGBTQIA+ community! You are strength… you are love… you are strong… you are perfect… #LoveMakesTheWorldGoRound Photo: @lacarba #cambieelpaso", escribió la neoyorquina en su última publicación de su cuenta oficial de Instagram.

Lo que en Español significa: ¡Feliz Día Internacional del Orgullo para todos mis #JLovers que forman parte de la comunidad LGBTQIA+! Eres fuerza... eres amor... eres fuerte... eres perfecta... #LoveMakesTheWorldGoRound Foto: @lacarba #cambieelpaso.

Motivo por el que JLo, ha enloquecido a sus fanáticos que por si fuera poco, suman más de 151 millones en Instagram, sin contar los que la siguen en todas las esferas de la farándula mundial. Famosos mexicanos y extranjeros, han aplaudido el buen gesto de la también modelo para enaltecer la importancia de la comunidad gay en cada rincón del planeta Tierra.

Así mismo, un fanático aconsejó a quienes sufren por cualquier condición y situación por la que estén pasando en su vida: "Nothing is permanent. Don't stress yourself too much because no matter how bad the situation is, it will change". (Nada es permanente. No te estreses demasiado porque no importa cuán mala sea la situación, cambiará).

Además, la postal multicolor ha encantado a por lo menos 1,856,541 de usuarios y seguidores de JLo y se pueden leer no menos de 11,100 mensajes.

