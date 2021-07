Entre curvas, Daniella Chávez invita a caer en sus redes como Spider Girl

Durante su actual estancia en Nueva York, la modelo chilena Daniella Chávez ha tenido agradables experiencias que ha compartido con sus fanáticos; y luego de ponerlos a pensar por especial vestimenta de color piel que lució en el Central Park, también los invitó a caer en sus redes como Spider Woman, mientras luce espectaculares curvas.

Fue la tarde del pasado jueves que Daniella Chávez lució su figura curvilínea disfrazada de un body completo del famoso súper héroe de Marvel, Spider Man, sólo que esta vez sedujo a propios y extraños mientras literalmente invitó a caer en sus redes.

A través de un vídeo compartido en su cuenta oficial de Instagram, fue que Daniella Chávez atrapó a millones de ojos mientas modelaba por calles de Nueva York; a la par de que inquietó a un par de chicos que se encontraban a espaldas de ella; pues no podían dejar de verla.

Así mismo, la súper heroína, se valió de su belleza para conquistar una vez más a sus más de 14.8 millones de seguidores y posar como toda una Spider Woman haciendo las poses y ademanes propias del súper héroe del traje rojo con azul.

"Caerías en mis redes? #spiderman #spiderwoman #timessquare #nyc", escribió la chilena de 35 años, y aunque se podría pensar que todo mundo podría haberle respondido un "Sí", no fue así; pues hubo quien dijo que tenía otras ocupaciones y no podía atender a su petición, como: "No puedo, tengo fútbol".

También hubo quien se fijó que los chicos que estaban sentados a sus espaldas no podían dejar de verla: "Y los de atrás mirando con cara de envidiosos", mientras otros, literalmente caían de nuevo en las seductoras redes la también fanática del futbol.

"Permitted" (Permitido), dijo uno de los fans, mientras otro, le declaraba su amor con un "I love you". Por otro lado alguien afirmó que efectivamente podría caer en su rede: "Totalmente bebé". Al vídeo nocturno de Daniella se unió el éxito "Sunflower" de Post Malone, Swae Lee, mientras se le ve modelando.

No obstante, luego de algunos pasos caminando por lo que podría ser la 5th Avenue (5ta. Avenida) de la zona de Manhattan -en pleno corazón de Nueva York-, se pueden ver algunas postales en la que Daniella Chávez aparece como la heroína roji-azul que para no perder el porte, utilizó unas zapatillas transparentes.

Al momento, la chilena ha logrado cautivar a 112,710 usuarios de Instagram y se pueden leer alrededor de 1,400 mensajes en la caja de comentarios.

