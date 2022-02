Entre brillos y música prendida, Jennifer Lopez recuerda su éxito en el Super Bowl 2020

Este 2022, a dos años del Super Bowl 2020 -la magna fiesta del fútbol americano en Estados Unidos-, la cantante Jennifer Lopez recordó su exitosa participación junto a la colombiana Shakira, con quien lució una serie de vistosos outfits que formaron parte de su presentación en el escenario del Hard Rock Stadium de Miami, Florida. No obstante, la neoyorquina sacó del baúl de los recuerdos dichas imágenes en las que luce sexis bodies llenos de brillos y canta y baila música prendida.

Justo fue en el cumpleaños número 43 de Shakira (2 de febrero), cuando se pudo disfrutar del espectáculo del medio tiempo del Súper Tazón (en Español) en su edición número 54 y que no es más que el magno evento deportivo que muestra lo mejor de las estrellas del fútbol americano en Estados Unidos.

Y para hacer gala de su participación, Jennifer Lopez reunió varios vídeos de sus ensayos y de su presentación así como de sus fans, quienes ensayaron sus mismas coreografías en los momentos menos pensados.

Así mismo, la novia de Ben Affleck recordó aquella fecha tan especial que se dio justo antes del confinamiento social a nivel mundial por la llegada del coronvirus, y que la fecha ha resultado muy especial para la también estrella de cine, debido a que el apoyo de sus fans nunca le ha faltado en estos dos años; así o dijo:

"Its been 2 years since the #SuperBowlLIV halftime show! A lot has happened since then… the world has changed…that’s why I’m especially thankful to my #JLovers for being so incredible and being by my side through it all. Also …. all of your #GetRight videos are life!! I love them!!!!".

Lo que en Español se traduce: ¡Han pasado 2 años desde el espectáculo de medio tiempo de #SuperBowlLIV! Han pasado muchas cosas desde entonces... el mundo ha cambiado... por eso estoy especialmente agradecida con mis #JLovers por ser tan increíbles y estar a mi lado en todo. También. ¡Todos tus videos de #GetRight son vida! Los amo!!!!

Y es que, a decir verdad, Jennifer Lopez no ha parado de trabajar, de innovar y de seguir cautivando a sus millones de seguidores de todo el mundo, gracias a que su presencia en los escenarios más importantes del cine como alfombras rojas y entregas de galardones, así como nueva música y vídeos musicales, o una tercia de películas, ha resultado bastante agradable a la vista de su público.

Y luego de las adversidades de las que fue víctima en la cuestión sentimental hace un año, la 'Diva del Bronx', ha salido adelante con su creatividad, estilo, belleza y cuerpazo, así como la gran energía que tiene en cada escenario que pisa.

