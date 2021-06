Entre brillos y ajustados vestidos, Shakira celebra 30 años de su música

Entre brillos y ajustados vestidos, la cantante de origen colombiano Shakira está celebrando 30 años de su música y carrera artística; misma que ha dado la vuelta a todo el mundo, al haberse convertido desde los años 90's en una de las intérpretes más escuchadas por su pegagosa música.

En los últimos post de su cuenta oficial de Instagram, Shakira ha reposteado un recuento que los fanáticos más fervientes, le han preparado, gracias a su larga y exitosa trayectoria musical que se compone de ritmos latinos con un toque rockero y por otro lado, la música más prendida y romántica con los que muchos se han enamorado o desenamorado.

"Magia, 30 años. Gracias a mis fans por este emotivo homenaje con motivo del aniversario del lanzamiento mi primer álbum cuando solo tenía 14 años! Los quiero! (Thank you to my fans for this sweet homage on the anniversary of my first album release when I was only 14!... I’m so moved), se lee en una de las descripciones.

Lee también: Deslumbra Marjorie de Sousa; con sutil escote asoma sus encantos

En otra publicación más, Shakira ha dicho que llevará de la mano a sus fanátic@s para recordar cada gran momento de su carrera artística desde que empezó hasta la fecha. Es por ello que, tras hacer una colaboración con la revista Vogue México, la colombiana ha compartido gran parte del material que ha reposteado recientemente en la que se recuerdan sus participaciones en importantes eventos de la esfera musical como los Grammy Latinos en los que conquistó por mover sus caderas al ritmo de la danza árabe con un cinturón especial y un jumpsuit rojo.

O la vez que ella misma mandó a confeccionar unos jeans de cuero en combinación con un sensual encaje que combinó con un corsé de plumas naturales y una tiara, comparándose con Xena, la Princesa Guerrera, que utilizó para los MTV Music Awards 2001.

Lee también: Shakira posa de perfil con ajusados jeans; enloquece a sus fanáticos

Por lo que sus famosos paisanos como el actor Daniel Arenas, destacó la gran artista que ha sido durante estas tres décadas de trayectoria: "Que ORGULLO @shakira. Eres única. Gracias por TANTO" o la comunicadora Xilena Aycardi, quien dedicó un especial reconocimiento a Shakira: "Re impecable!!! Leyenda, icono, disciplina, entrega, constancia, sello personal, original y re auténtica!!! Felicitaciones mi Shak , orgullo TOTAL! Te amoooooooooo".

Así mismo, Shakira, esposa del futbolista español Gerard Piqué, ha compartido también una publicación en la que se le puede ver con una tercia de ajustados y brillosos vestidos con los que ha endulzado la vista a lo largo de tres décadas.

Síguenos en