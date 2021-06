Entallada Aleida Núñez con licra, deja poco a la imaginación

Vestida con una entallada con licra, la actriz Aleida Núñez, dejó poco a la imaginación, luego de posar con outfit deportivo de top y un short a media pierna que combinó con una mini chamarra de mezclilla y unos tenis negros; y aunque se dio el gusto de mostrar su figura, estea vez no enseñó de más.

La actriz de telenovelas, ocupó un espacio de su concurrida cuenta oficial de Instagram, para felicitar a su padre y a todos los del mundo; y aunque encantó la idea a sus fanáticos, esta vez, la jalicience, sólo se encargó de enseñar su marcado abdomen con los obligados "cuadritos".

Mismos que son producto de los ejercicios tan exhaustivos y al mismo tiempo efectivos, que han hecho que Aleida Núñez tenga ese cuerpo tan marcado y una figura curvilínea que enamora a más de uno; pues la también empresaria ha dedicado gran parte de su vida a su cuerpo y a ser una de las mejores figuras del espectáculo.

"Feliz día a mi papá que tengo la bendición que todavía esté con nosotros, mi ejemplo de paciencia, presencia y prudencia eres el mejor te amo!! y feliz día a todos los papás del mundo", escribió Aleida Núñez, mostrando dichas curvas.

Y auque fue una de las pocas famosas que felicitaron a su papá este domingo por el Día del Padre, que no aparecieron en una postal con su progenitor, lo cierto es que la famosa fitness, lució su extravagante figura curvilínea.

La actriz de 40 años, no fue la única que felicitó a su papá; pues a través de su publicación de este domingo, muchos de sus seguidores aprovecharon el momento para enviarle felicitaciones a su señor padre. Ella y su esposo Pablo Glogovsky tienen un hijo juntos llamado Alexander Glogovsky Núñez.

Algunos "Gracias" y piropos como "Estás súper linda, amor", fueron los que recibió la jalicience. Al momento, un total de 21.936 personas, son los que ha reacionado con el obligado corazón rojo y se pueden leer un acumulado de casi 200 mensajes.

"Yo quisiera ser tu papacito", "Felicidades !!! para el papi suegro que decidiría tener", "Woooow que cuadros", "Que hermosuraa", "Muchas felicidades y que se la pase bien y de lo mejor saludos", "You look so beautiful" (Luces muy hermosa), fueron algunos de los reveladores mensajes que recibió la también actriz de "Mañana es para siempre" (2008), que justamente terminó el pasado lunes 14 de junio en una re-transmisión.