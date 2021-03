Enseña Aracely Arámbula su retaguardia en falda de cuero mientras baila

Sin duda alguna, la actriz Aracely Arambula es una de las más queridas, pues su buen humor y sus ganas de entretener a sus fanáticos no cesan. En los últimos días ha circulado una publicación en la que "la Chule", mostró su retaguardia a través de una ajustada falta de cuero diseñada en el elegante color negro.

Y fue una de sus tantas fanpage (página de fans), aprobadas por la misma actriz de telenovelas, que se encargó de publicar un vídeo, en el que se le ve a Aracely Arámbula divirtiéndose mientras sube unas escaleras eléctricas al mismo tiempo que bailaba y sin problema alguno mostró su redondeada retaguardia a la cámara del celular de uno de sus amigos.

Fue durante las grabaciones de "La Doña" (2016-2020), que la actriz oriunda de Chihuahua, México, tomó fuerza como intérprete y ganó fama internacional al interpretar a la intrépida Altagracia Sandoval en el exitoso melodrama de Telemundo.

Y pese a que tuvo que someterse a extenuantes jornadas de trabajo y hacer las escenas más crueles y despiadadas en las que incluso, lloró de verdad, dentro y fuera de los foros de grabación, Aracely también se divirtió entre corte y corte de las escenas, así como en locaciones y cada vez que convivía con sus compañeros del melodrama de acción.

Pero esta vez, la postal que la ex de Luis Miguel regaló a sus fanáticos a través del perfil que se puede ver bajo el nombre de @queenaraarambula, la hizo convencida de que con sus ocurrencias, iba a cautivar y divertir a su inmenso público repartido en todo el mundo.

"Tararararara" se escucha decir a Arámbula mientras sube las escaleras electricas de un lugar, mientras se escucha la voz masculina que dice: "Así saliendo de 'Chicago'...", y no conforme con mover de un lado a otro su retaguardia mientras tarareaba una canción con la que se puso a bailar, la protagonista de "La Patrona" (2013) se lució aún más.

Llegando a la parte de arriba, del recito que parece ser un teatro, Aracely Arámbula modeló su outfit todo negro que consta de saco tipo blazer y una falta de cuero a las rodillas con botas largas de piel y su típica boina tipo francés, que le encanta utilizar, pues los sombreros son unos de sus accesorios favoritos.

Su cabellera rubia y lacia, no pudieron faltar en el look tan sofisticado que la actriz utilizó para asistir a ese evento tan importante, mientras deleitó la pupila a los guardias de seguridad que hacen valla a la puerta de salida.

La publicación de hace tres días, tiene un total de 557 'me gusta' y apenas se leen 14 cometarios; pues no hay que olvidar que es de una fanpage de la actriz; sin embargo, es no quita todo lo que ha logrado impactar Aracely Arámbula entre sus fanáticos al verla como parte de su vida diaria, al disfrutar de ella a través de la pantalla chica y las redes sociales.