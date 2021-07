Enloquece Marjorie de Sousa al lucir delineadas curvas con bikini negro en la piscina

Luego de convertirse en una de las villanas favoritas por su trayectoria artística, la actriz Marjorie de Sousa sigue siendo la locura entre sus fanáticos por lucir las prendas más untadas a la piel o los bañadores con los que luce el cuerpazo que tiene, como el bikini negro que mostró hace unas horas con el que lució sus delineadas curvas en la piscina.

Fue a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, que la venezolana dejó con la baba caída a sus fanáticos tras aprovecharse de su belleza y promocionar la telenovela "La Desalmada", en la que actualmente figura como Julia Torreblanca.

Claro, luciendo como toda una reina un bikini color negro strapless que aunque no está tan escotado, sí deja ver las curvas y el cuerpo tan espectacular que Marjorie de Sousa ha logrado con su entrenamiento y las rutinas más efectivas de ejercicio.

La actriz de 41 años, se mostró desde todos los ángulos dentro de la piscina que parece estar ubicada dentro de la hacienda 'El Primor', una de las locaciones en las que se graba el melodrama producido por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa; mientras se le escucha decir:

"Y mientras yo me tomo un descanso en las locaciones de 'La Desalmada', yo los invito a que esta noche vean el capítulo porque Julia descubre a Isabela y ¿Qué va a pasar con Rigoberto? ¡Ay!, van a disfrutar esas escenas tanto como nosotros haciéndolas, así que los invito a que vean esta noche 'La Desalmada' a las 9:30 de la noche por el Canal de las Estrellas... con muchos desalmados".

Claro que esta vez no se pueden leer los cientos de miles de likes que seguramente la ex del actor argentino Julián Gil ha recibido tras su seductora Instagram Storie; sin embargo, el momento no ha quedado sólo en sus historias.

Pues Marjorie de Sousa tiene un especial grupo de fans que se hacen llamar "Sousáticos" que se encargan de compartir a través del perfil @sousaticos, casi cada momento que la rubia comparte a través de sus redes sociales. En tanto, han publicado los dos vídeos que la madre del pequeño Matías compartió en sus historias.

En el primero, se le puede ver a la protagonista de "Un Poquito Tuyo" (2019) de Imagen TV, sentada al filo de la piscina en un vídeo tipo Gif en el que se escucha de fondo la canción "Cuando calienta el sol", que Luis Miguel hiciera famosa con una nueva versión en los 90's, por supuesto, luciendo su cuerpo de delineadas curvas.

En un segundo clip, de Sousa se para y cuenta a través de la pantalla de su celular lo que pasará en "La Desalmada", por lo que tras revelar algunos momentos importantes de la historia en torno a su hija Isabela (Kimberly Dos Ramos) y Rigoberto (Gonzalo García Vivanco), pide a sus fans que no se pierdan la telenovela.

