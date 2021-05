Enfundada en un jumpsuit, Malillany Marín presume su cabellera al estilo Marilyn Monroe

Moviendo sus cabellos al sol, Malillany Marín enamoró a sus fans al estilo de Marilyn Monroe y con el glamour que siempre la caracteriza posó bajo el sol primaveral para presumir su belleza de una manera muy elegante.

La presentadora de televisión se tomó su tiempo para sentarse en la banqueta a disfrutar del día, y mientras jugueteaba con su rubia melena, no dejó de lado su inconfundible buen gusto para vestirse enfundada en un jumpsuit que la hizo ver sofisticada.

Malillany Marín aprovechó su cuenta de Instagram para presumir su cabellera al viento y sonreír, levantando revuelo entre sus fans en esta red social, que no se cansaron de elogiarla y lanzarle piropos por lo bella que se veía y la imagen fresca que mostró.

La actriz de origen cubano pero nacionalizada mexicana se mostró muy natural ante sus admiradores con un jumpsuit en color beige que la hizo lucir muy cómoda y segura. La pieza era holgada en general y tenía un corte capri, pero Malillany Marín le puso su toque al utilizar un cinturón negro que marcó su cintura.

En el pequeño clip, la ex de José Manuel Figueroa aparece sacudiendo su melena al sol al estilo de Marilyn Monroe y eso se lo reconocieron sus seguidores, quienes le comentaron la publicación y le hicieron notar el parecido que tiene con la fallecida diva de Hollywood, algo que ya había dejado entrever con otros looks.

“Sunny days (días soleados”, escribió Malillany Marín en la publicación e inmediatamente cosechó cientos de reacciones en Instagram, así como mensajes de afecto de sus fans, quienes reconocieron su espectacular belleza aún en un día relajado.

“Preciosa”, “Tu rubia cabellera se confunde con los rayos del sol, pero nada brilla más que tu sonrisa”, “Mujer de piel dorada con el cabello de oro, no soy quién para que me quieras, pero eso no impide decirte cuánto te adoro”, “La Monroe volvió a nacer”, “Estás preciosa”, “California Dreams”, “Qué bonita y muy bella”, fueron algunos de los comentarios que los fans le dejaron a la actriz en su muro.

Recientemente, la actriz sorprendió al aparecer sólo con una sudadera y presumiendo piernas, en un look desenfadado y cómodo desde su casa, aunque dejó claro que no pierde el glamour aunque no se ponga un vestido y tacones.

Otro de los atuendos que impactó a sus seguidores fue un entallado vestido rojo de tubo que utilizó el pasado 14 de febrero con el que mostró sus curvas y brindó un mensaje de reflexión para sus admiradores en redes sociales, quienes se deleitaron con la vista.