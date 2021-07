En video, Yanet García posa en lencería desde la jungla

Este lunes, Yanet García alborotó las redes sociales al presumir su figura de infarto en una atrevida y sensual lencería de color verde esmeralda con la dejó boquiabiertos a sus millones de seguidores.

Y es que no es raro que Yanet García constantemente robe suspiros en Instagram, pues día con día, las miradas de sus más de 16 millones de seguidores están en la espera de que los deleite con alguna imagen o video en el que se muestre con pocas prendas, tal y como lo hizo hace un par de horas cuando posó desde la "jungla" con una lencería de hilo de color verde esmeralda.

El video, la ex conductora del programa Hoy de Televisa aparece desde el interior de una habitación, agarrada de una estructura de madera mientras tiene una espléndida vista hacía la "jungla". En la grabación que dura unos segundos, la Chica del Clima dejó entrever que se encuentra en la Riviera Nayarit.

"I’m in the jungle", en español "Estoy en la jungla", escribió Yanet García para acompañar el video que tiene poco más de 24 horas y que hasta el momento lleva 379.834 Me gusta y un sinfín de comentarios, resaltando el de Maribel Guardia, quien le escribió: " vas a matar a un inocente hombre".

“Qué bonito es lo HERMOSO!!!!! “ “Y ése cuerpo tuyo es una verdadera obra de arte”, “Bonitas sentaderas”,”Cuerpazo mami”, “ Una locura sos la más hermosa lejos”, “Rica como asado a las 5 de la tarde”. “Me enamoras cada día más”, son otras de las reacciones en la publicación de La Chica del Clima.

La modelo mexicana siempre comparte con sus millones de seguidores parte de su vida diaria, como sus logros y rutinas de ejercicio. Aparte de ser la inspiración diaria de sus fanáticos debido a las sensuales fotografías. Cabe mencionar que desde que Yanet García abrió su cuenta de OnlyFans, la Chica del Clima se ha mostrado de lo más atrevida con prendas que dejan poco a la imaginación, sobre todo en conjuntos de lencerías.

Recientemente Yanet García anunció que su rompió con Lewis Howes, por lo que actualmente no solo disfruta del éxito que está obteniendo su página dedicada para adultos, pues ahora disfruta al máximo su soltería y posa con las lencerías más pequeñas de su closet, sin tener que pedir el punto de vista de su pareja, pues se especula que mostrarse tan atrevida le habría costado su romance con el escritor estadounidense, quien aparentemente se molestaba porque La Chica del Clima mostrara sus partes a desconocidos.

