En video, Karol G modela arriesgada prenda que deja en shock

Además de ser una de las cantantes latinas más conocidas, Karol G también suele dejar con la boca abierta a sus fans cuando muestra su sensual figura con reveladores outfits, como en esta ocasión, en la que modeló una arriesgada prenda con la que casi muestra de más, presumiendo sus encantos.

La artista colombiana, quien desde 2012 ha posicionado varios éxitos en canales de televisión, compartió un video moviendo sus curvas y dejó en shock a sus admiradores pues la atrevida blusa que utilizaba en la parte de arriba se abrió de más, dejando ver parte de sus atributos, aunque rápidamente haya tratado de remediar el descuido.

Con su habitual simpatía, Karol G se grabó frente al espejo y desató la locura al contonearse y casi enseñar de más con la arriesgada prenda superior que se atrevió a lucir ante sus millones de admiradores en redes sociales.

El clip fue rescatado y compartido por el Instagram del programa “Suelta la sopa”, donde se ve a la cantante modelas frente a un espejo mostrando cuerpazo, con unos jeans de mezclilla rotos en las piernas, y una blusa muy sexy.

La prenda era negra, de cuello a los hombros manga larga y corte de top, que apenas llegada debajo del busto pero estaba abierta de la parte de enfrente y sólo unida por una parte, dejando a la vista sus nenas sin sujetador, y con el movimiento, la solista casi tiene un accidente y muestra todo.

Dejando muy poco a la imaginación de sus fans, Karol G puso de cabeza a los internautas con el sensual video, pues además de jalarse la blusa antes de que se subiera completamente, la artista también se acomoda el pantalón acomodándolo de la cintura, mientras presume su vientre plano y su tatuaje justo entre sus bombones.

Sus fans no tardaron en hacerse presentes en los comentarios y estas fueron algunas de las reacciones que cosechó: “Bonita, es su cuerpo, son sus gustos. Como mujeres es mejor apoyarnos y no criticarnos”, “Siempre muy sexy la ‘Bichota. Luce cuerpazo, para todos los que un día la criticaron, tomen”, “Ella es muy linda y es joven, que se ponga lo que quiera y disfrute su juventud”, “Bella, aunque a muchos les duela”.

Sin embargo, a muchos no les gustó el arriesgado outfit de la cantante y se manfiestaron también en redes: “No sé por qué tienen que ser tan corrientes para vestir, tan bello que es vestir de manera fina y con clase”, “Yo tengo menos barriga y no me atrevo a tanto”, “Y el pelo, un desastre”, “¿Que afán de enseñar todo...? Llamar la atención”.

Pese a que Karol G recibe muchas críticas, ella se siente cómoda con su cuerpo y sabe que sus curvas son poderosas, por lo que puede lucir la ropa que decida y cuando quiera, pues además de talentosa es bella y le gusta exhibirlo.

