Cynthia Rodríguez posa como JLo y Carlos Rivera la ignora

Tras mostrar sus curvas entre pronunciados escotes y ostentosos diseños, la conductora de televisión Cynthia Rodríguez posó con otro outfit de la misma línea, un vestido al estilo de Jennifer Lopez; lo malo es que el cantante Carlos Rivera -quien es su pareja- la ignoró por completo.

La presentadora de "Venga la Alegría" de TV Azteca lució un espectacular vestido de tela de red en color grisáceo en combinación con terciopelo negro que la hizo lucir como una verdadera reina de belleza. No obstante, aunque Carlos Rivera haya brillado por su ausencia en los comentarios de dicha publicación, la también cantante, se vio apoyada por sus seguidores.

Fue con un par de fotos tomadas en los pasillos de la televisora del Ajusco, que Cynthia Rodríguez enseñó todo lo que tiene posando en un ángulo de tres cuartos de frente y de espaldas, dejando muy poco a la imaginación con dicho elegante diseño.

Y como la mujer independiente que ha mostrado ser a lo largo de varios años, la también modelo, no dudó ni un segundo en presumir cuerpazo y esa singular belleza que la caracteriza, aunque no se vea apoyada en su faceta como modelo por su novio Carlos Rivera, con quien se ha dicho más de vez, que lo ha elegido como su compañero de vida.

"Si no estás conmigo… Una belleza de vestido de mis @victoryjesse, Stylist: @george_figueroa

Maquillaje: @dormaka, Peinado: @vaniamaquillaje" escribió la ex participante de "La Academia" de TV Azteca, en una de sus últimas publicaciones de su cuenta de Instagram.

Por lo que la presentadora de televisión que posó muy al estilo de la neoyorquina Jennifer Lopez quien a sus 52 años sigue fascinando a millones de seguidores y fanáticos, se llevó también los comentarios más sinceros por parte de sus fanáticos y amigos:

Uriel Santana (el fotógrafo de las estrellas), la cantante Fey, sus compañeras de "VLA" Kristal Silva y Anette Cuburo aplaudieron a la postal de Cynthia Rodríguez. Por su parte, una de sus fanpages (página de fans) @cynxriv, le solicitó que volviera a la escena musical: "Te extrañamos en la música. Cadena de oraciones para que escuchemos algo inédito pronto".

Pero no fueron los únicos que lo pidieron, pues hasta entonaron en mayúsculas una estrofa de un éxito del pasado: "PERO NO MI AMOR, TÚ NO ERES ASÍ, NO ME DIGAAAAAS ADIÓS SI ESTO NO HA COMENZADOOOOO", o "Plisss te queremos de vuelta en la música". Otros más aseguraron que Cynthia Rodríguez es una verdadera diva: "Es que eres una diosaaa!!". Más de 104 mil personas han reaccionado a su postal y se pueden leer al menos 580 comentarios.

