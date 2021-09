En vestido con profunda abertura hasta la gloria, Daniella Chávez presume que no es santa

La modelo e influencer chilena Daniella Chávez de nueva cuenta volvió a paralizar las redes sociales tras compartir una fotografía en la que aparece modelando un sexy vestido con una profunda abertura en su pierna izquierda con el que dejó claro que le hacen falta prendas por lo que negó ser santa.

Fue a través de su perfil de Instagram que Daniella Chávez presumió que se encontraba en Las Vegas deleitando la pupila de cientos de personas que transitaban por las mismas calles que ella iba, luciendo un sexy y atrevido vestido negro con el que dejó poco a la imaginación debido a la profunda abertura que tiene en una pierna.

La modelo chilena aprovechó su estadía en la Ciudad del Pecado para ganar más fans al lucir dicha prenda con la que presumió su escultural figura y elevar la temperatura de sus más de 14 millones de seguidores de Instagram al dejar ver que le hacía falta la prenda interior, dejando claro que no es mala ni santa.

"Ni Mala, ni Santa ", escribió la influencer chilena para acompañar las fotografías que se tomó por las calles de Las Vegas. De manera casi inmediata sus millones de admiradores no dudaron en reaccionar ante tanta belleza.

"Hermosa", "Bella", "La perfección hecha mujer", "No eres mala o santa porque eres una diosa divina , ay Dios mío", “ Pero sí una hermosa diosa! “, “me encanta tu increíble estilo elegante", son algunos de los piropos que la famosa chilena recibió en la publicación, sin embargo, hubo algunos que notaron que la modelo no traía prenda interior por lo que no dudaron en expresar su duda.

"Traes prenda interior", "Te pasaste sin ropa interior", manifestaron dos usuarios en la publicación que a poco más de una semana lleva más de 100 mil Me Gusta y cientos de comentarios. Cabe señalar que actualmente Daniella Chávez regresó a Miami para promocionar diversos productos.

