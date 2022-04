En vestidito volado y botas largas, Marjorie de Sousa baila bachata y lo deja todo en la pista

La actriz venezolana Marjorie de Sousa ha vuelto a hacer de las suyas a través de TikTok; y es que últimamente, se lució bailando bachata en vestidito volado y botas largas, "dejándolo todo en la pista". Pues además de su belleza, la histrionisa mostró que el baile es una de sus grandes habilidades.

Fue a través de su cuenta de TikTok que la villana de telenovelas utilizó un look muy relajado de vestidito volado color negro (tipo batita) a media pierna y un par de botas de gamuza en tono café con las que descotonó bailando frente a la cámara.

Y no sólo eso, sino que además los intensos movimientos fueron parte de la atracción con la que la propia actriz invitó a sus seguidores a verla en la app; pero además, su fanpage (página de fans) número uno de Instagram @sousaticos, no perdió el tiempo y compartió a través de su perfil dicho momento de sensual baile de Marjorie de Sousa.

Baile con el que la venezolana de casi 42 años supo atrapar miradas y hacer suspirar a sus seguidores luego de grabarse desde un ángulo estratégico, desde el que por poco y se le ve más de la cuenta. Fue con el tema "No No No" (2006) de Thalía y Romeo Santos del grupo "Aventura" que Marjorie de Sousa incitó a bailar a sus fanáticos.

Desborde de sensualidad y los obligados aplausos

Por esto, la ahora feliz pareja del empresario restaurantero Vicente Uribe, se ha llevado la admiración e infinidad de aplausos a través de la cuenta de @sousaticos; pues además de mostrar sus mejores pasos de baile de bachata, la rubia venezolana lució cuerpazo ante la cámara del celular.

Además del paso doble que implica bailar bachata, Marjorie mostró su sexapil tirándose al piso y demostrando su versatilidad en el baile, aunado a su innegable belleza y desenvoltura. No por nada, la también cantante se ha llevado decenas de halagadores piropos, tales como:

"Hermosura de mujer" o "Así me gusta ver a esta guerrera, con su autoestima por todo lo alto, gracias a Dios que ese Satánico no logró destruirte por completo (entiendo que ese ha sido su propósito. Apuesto a ti, con la ayuda de Dios todo poderoso...".

O "Marjorie lindo día de Jueves te vez súper haciendo Tik Tok, éxito, Bendiciones", "Qué linda", "Divina", "Princesa", "Bailando bonito, "Amor", son otros de los comentarios que Marjorie de Sousa se ha llevado tras su vídeo bailando bachata, en el que además, se posicionó de perfil y paró la pampa con un sensual movimiento.

No obstante, la actriz se ha llevado 13,950 reproducciones, 2,737 corazones rojos y 46 comentarios llenos de admiración y halagos.

