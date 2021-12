En vestidito tornasol, Carmen Villalobos luce como de 20 junto al amor de su vida

El glamour y la elegancia son dos de las características que distinguen a la actriz colombiana Carmen Villalobos, quien siempre busca lucir espectacular para sus fans y este fin de semana no fue la excepción, tras ponerse un vestidito tornasol con el que luce como de 20 junto al amor de su vida.

Pues el sofisticado outfit de tono dorado, se debió a una colaboración que hizo con una revista para su última edición, por lo que Carmen Villalobos no podía lucir menos que muy sexy al lado de su esposo Sebastián Caicedo, quien fue su cómplice en esta aventura.

Y tras publicar una postal en la que ambos lucen espectaculares, fue el pasado sábado que la actriz de "Café con Aroma de Mujer" (2021), compartió a través de su cuenta de Instagram, el gran momento junto a su querido esposo.

"Feliz fin de semana mi gente bonita! Ustedes ya tienen la última @larevistavea??? Donde @sebastiancaicedo y yo somos la portada! No se la pueden perder! Está increíble Photos by @ferriveraruiz,

Makeup @leurbanop, Hair @julianhairstudio, Stylist @jotamaya, Locación @thesishotelmiami,

@mclmanager @danielasegoviar @nanker.art", se lee en la descripción de su post.

Fue con un par de postales en un lugar impecable que obedece al THesis Hotel de Miami que ambos famosos posaron para las cámaras, luego de que fuera la misma colombiana quien posara para otras publicaciones igual de espectacular.

No por nada, los halagos y los comentarios cargados de buena vibra empezaron a llegar, como el del actor José María Galeano, quien actualmente participó como el malvado Samuel Fonseca en "Si Nos Dejan" (2021): "Espectaculares los dos @cvillaloboss @sebastiancaicedo".

Mientras que la actriz y cantante Litzy no se quedó atrás: "Que bellos!! Los quierooooo". Carolina Sepúlveda también les regaló un "Bombones", mientras que Eileen Roca Torralvo dijo: "Me encanta!", y es que a decir verdad, la manera en la que ambos aparecen posando tan impecables y glamorosos, genera todo este tipo de comentarios tan positivos para la pareja.

Famosos del medio del espectáculo latino siguieron dejando por escrito las emociones que les provoca ver a Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo lucir así de impecables y glamorosos, como sólo ellos saben: "Que barbarooooooooos", "Par de bizcochos!!!", "Divinos!!!", son otros de los más de 1,165 mensajes y entre los fanáticos que han reaccionado con un corazón rojo, suman ya más de 582,640.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!