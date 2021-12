En vestidito satinado, Carolina Miranda posa como una flor y atrapa miradas

Este 2021 ha sido un gran año para Carolina Miranda, que vio subir sus bonos gracias a su talento y su participación en la serie de Netflix “¿Quién mató a Sara?” y aprovechó para enamorar a todos en sus redes sociales, donde compartió imágenes que provocaban suspiros a más de uno, como cuando posó como una flor luciendo un vestidito azul satinado.

La actriz mexicana derrochó belleza y atrapó miradas abriendo la prenda y mostrando tremendo escotazo con el que hipnotizó a sus fans en redes sociales, demostrando que además de talentosa es una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo.

Carolina Miranda termina este año en la cima del éxito y su nombre ya suena para otras producciones, como “La mujer del Diablo”, pero mientras eso se concreta, la histrionisa atrapa miradas con el vestidito satinado y posando como una flor, provocando una lluvia de piropos en redes.

En una foto en la que todavía lucía su look anterior con el cabello oscuro, Carolina Miranda aparece luciendo un mini vestido en color azul rey, cuya máxima característica es el pronunciado escote que tiene, con el que la famosa deja apreciar parte de sus atributos.

Sentada en un sillón, con las piernas dobladas y la sutil prenda de seda la actriz se presume mientras lanza una pregunta entre inocente y sexy a sus admiradores, quienes babearon al verla en esa pose y sosteniendo un girasol en la mano.

Carolina Miranda cuestiona a sus admiradores: “¿Me quieres o no me quieres?”, pregunta que fue respondida por miles de sus seguidores en Instagram, quienes aprovecharon para alabar su belleza y sus espectaculares ojos, que han enamorado a millones de televidentes en el mundo con su papel de Elissa Lazcano en “¿Quién mató a Sara?”.

“Eres una diosa”, “Difícil que alguien no te quiera, mi Caro”, “Adorable, te quiero de nuera”, “Por fa, no le vayas a arrancar las hojitas al girasol que obvio todos te queremos”, “Yo no te quiero, te amo”, “Me encantas, estás preciosa”, “Te amo más bien”, “Aunque me salga el no me quieres yo te voy a querer siempre, mi Caro”, son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

Carolina Miranda se robó las miradas con su actuación en “¿Quién mató a Sara?” y la crítica alabó su trabajo pues su talento actoral quedó demostrado en la pantalla, donde vive un romance estilo Romeo y Julieta con el personaje de Manolo Cardona.

La actriz debutó en el 2012 en la telenovela “Los Rey”, de TV Azteca, y siempre destacó por su belleza. La oportunidad le llegó con “¿Quién mató a Sara?”, que acaba de terminar grabaciones de su tercera temporada, la cual se estrenará por Netflix en 2022.

