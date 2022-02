En vestidito marfil de seda, Adamari López luce lo que Luis Fonsi dejó escapar

No cabe duda que los cincuentas son los nuevos treintas para Adamari López, quien está mejor que nunca y no duda en presumirlo cada vez que puede, haciendo que sus ex se den de topes al ver el mujerón que tuvieron algún día y que dejaron escapar.

Y para ponerlo más claro, la presentadora de televisión destacó su figura en un elegante vestidito marfil de seda con el que dejó boquiabiertos a todos con su acertada elección y sofisticada belleza, demostrando que no sólo ha tenido un radical cambio en su figura, sino también en su gusto y estilo de la moda.

Desde el foro del matutino de Telemundo “Hoy día”, Adamari López lució todo lo que Luis Fonsi dejó escapar algún día y demostró que a sus 50 no le envidia absolutamente nada a nadie, recuperando toda la confianza en sí misma y mostrándose como la mujer empoderada que es.

Tras recuperar su figura, Adamari López ha cambiado radicalmente el estilo de su guardarropa para presentarse todas las mañanas en “Hoy día” y en esta ocasión acaparó miradas con un vestido corto de Bendito Closet que la hizo lucir como una reina y mucho más joven de lo que es.

La prenda era de una sola pieza y tenía una blusa de manga larga y cuello en “v” con escote cruzado y torso holgado, que le daba un toque de elegancia; una especie de drapeado marcaba la cintura de la famosa y después se abría en una falda que le llegaba poco arriba de la rodilla, dejando ver sus torneadas piernas.

El complemento perfecto del look de Adamari López fueron las zapatillas de punta con estampado de leopardo y tirantes dorados que estilizaron su figura, además de una gargantilla con dije plateado y el cabello suelto, peinado con ondas.

El vestido le quedó a la medida a la actriz puertorriqueña, que luce como cuando triunfaba en las telenovelas mexicanas, arrebatando suspiros y presumiendo lo que Luis Fonsi dejó ir alguna vez, pues hay que recordar que la pareja estuvo casada pero él decidió terminar el matrimonio hace ya más de una década.

Posteriormente, Adamari López volvió a encontrar el amor pero ahora con el bailarín español Toni Costa, con quien tuvo una hija pero de quien se separó el año pasado, justo antes de cumplir 50, sin detallar las razones, sin embargo, mantienen una relación cordial y pasan fechas festivas juntos todavía.

No obstante, para todos fue evidente que tras la ruptura, la conductora de TV tuvo un cambio radical en su imagen y no sólo llegó a su peso ideal, sino que recuperó toda su confianza en sí misma y ahora luce totalmente diferente, más empoderada y bella, presumiéndole a sus ex la mujer que dejaron ir.

Adamari López y el vestidito de seda con el que presumió lo que sus ex dejaron ir. Foto Instagram Adamari López

