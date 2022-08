En vestidito estampado, Altair Jarabo hace palidecer al sol en un campo de girasoles

Tras anunciar su debut como protagonista en la serie “Juego de mentiras”, Altair Jarabo sigue acaparando reflectores en redes sociales presumiendo su belleza en medio de la naturaleza, demostrando que tiene todas las cualidades para llevar el rol principal en cualquier producción.

La noticia de su llegada a Telemundo por la puerta grande emocionó a los fans de la actriz mexicana, quien se presumió en redes sociales luciéndose en un vestidito azul con estampado de flores amarillas en medio de un campo repleto de girasoles.

Altair Jarabo hizo palidecer al sol y le robó su brillo logrando que los girasoles voltearan hacia ella en lugar de seguir al astro rey, resplandeciendo ahora que está a punto de debutar como protagonista tras una carrera siendo la mala de la historia.

Resplandece ante su nuevo proyecto

La villana de la telenovela “Llena de amor” pasó más de 15 años en Televisa buscando una oportunidad como protagonista, pero siempre le dieron roles antagónicos que sacó a flote pero terminaron encasillándola en ese tipo de papeles, por lo que su llegada a Telemundo supone una nueva etapa en su carrera.

Y aunque el anuncio fue reciente, los rumores comenzaron desde hace unas semanas y fue entonces que Altair Jarabo compartió una postal con sus seguidores de Instagram en la que posa en la naturaleza y presume una exquisita belleza entre las flores.

En la imagen que Altair Jarabo compartió en su perfil aparece en medio de un campo de girasoles todos volteando hacia ella, quien lucía un mini vestido azul con estampado flores amarillas, presumiendo sus piernas al sol y tomando su cabello con las manos.

La famosa complemento su look con unos tenis blancos que la hicieron ver muy cómoda, mientras su brillo le robaba atención al sol pues todas las caras de los girasoles giraban hacia su figura, rompiendo la creencia de que ellos siempre miran hacia el astro rey, ¿o la confundieron?

“¡He vivido engañada! Todo este tiempo pensé que los girasoles buscaban el sol y es al revés. No había ni uno solito viendo hacia él. Y no los culpo, está de locos este calor”, fue el mensaje que compartió la hasta ahora villana de telenovelas y sus fans no dudaron en manifestarse en los comentarios.

“Los girasoles están mirándote a ti“, “¡Qué linda!“, “Hermosa como siempre“, “Mi princesa“, “¿Cómo le haces para lucir cada día más hermosa?“, “La verdadera Mariluz eres tú“, “No los culpo, giraron para verte“, “Hermosa mujer“, “Es porque están muy entretenidos mirando para otro lado”, “Bonita“, “No está el esplendor de los girasoles, pero estás tú“, “Perfección total“, “Es que tú dominas más que el mismo sol”, fueron algunas de las reacciones.

