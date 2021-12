En vestidito de terciopelo, Sofía Rivera Torres asegura estar como Yanet García

En su más reciente publicación en Instagram, Sofía Rivera Torres levantó revuelo al cantarle un verdadero “duelo de bellezas” a Yanet García, provocando cientos de reacciones entre los internautas, que ya no sabían ni para donde mirar.

Con un vestidito de terciopelo negro y presumiendo larguísimas piernas, la presentadora de televisión aseguró que está como Yanet García, la ex conductora de TV que la rompe en OnlyFans modelando sus curvas en sexy lencería.

Sofía Rivera Torres lució imponente con el sexy outfit con el que echó toda la carne al asador, demostrando que hoy por hoy es una de las famosas favoritas del público y poseedora de una gran belleza, capaz de hacerle competencia a Yanet García con un vestidito de terciopelo con el que acaparó reflectores.

Desde el estudio del programa “Qué importa”, de Imagen Televisión, la actriz de “Si nos dejan” dejó constancia de su belleza con un look con que el que dejó sin aliento a sus casi 700 mil seguidores en la red social de la camarita, pues realmente lucía despampanante.

Parada en medio del set, la conductora de TV modeló un entallado mini vestido negro de terciopelo, de manga larga y amplio escote, con el que presumió sus encantos mostrándose como toda una diosa de la belleza.

El vestidito tenía un escote fruncido y un detalle de rumbo plateado en esa zona, además de una sexy abertura que dejaba ver un poco de piel. El ajustado atuendo se ceñía a sus curvas marcando su cintura y sus caderas y finalizaba en una minifalda a medio muslo, presumiendo sus piernas del millón en unas altísimas zapatillas de tiras plateadas.

Otro de los detalles del outfit fue la tela, a modo de gargantilla, que lució Sofía Rivera Torres en el cuello, que le daba un toque elegante a la prenda, y con esta espectacular imagen, la actriz estadounidense aseguró que estaba como Yanet García.

“Showtime! Ya te la you know con los horarios. No les mentiré, 4 meses de gym y me siento Yanet G. ¿Cómo me atrevo vdd @iamyanetgarcia?”, escribió Sofía Rivera Torres y desató una serie de comentarios entre sus fans, quienes opinaron si realmente está como Yanet García o ya la superó.

“Para mi gusto estás mejor así tú que Yanet García, ahora entiendo el buen humor de Videgaray”, “¡Te ves espectacular en negro!”, “Eres la persona más bonita que sigo en Instagram”, “¡Qué hermosa, Sofía!”, “Estás mega hermosa”, “No tienes nada que envidiarle, el narigon me dará la razón”, “Estás muchísimo mejor que ella, ¿cómo te atreves a comprarte con ella?”, “Las tuyas se ven mejor”, “No manches, tú estás más hermosota”, son algunas de las reacciones que provocó.

