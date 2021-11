En su vida de casada, Sofía Rivera Torres tiene días buenos y días malos, como todos, sin embargo, eso no le impide presumir su cuerpazo en redes sociales, y en esta ocasión, tras admitir que tuvo una discusión con Eduardo Videgaray, desquitó su coraje posando en un sexy vestidito blanco de hoyos con el que dejó sin aliento.

La presentadora de televisión puso a temblar a sus fans mostrando sus impresionantes curvas en la sensual y reveladora prenda, con la que dejó ver sus piernas del millón y parte de su espectacular figura cubierta por un diminuto bikini blanco.

Aunque reconoció haber tenido una diferencia con su esposo, Sofía Rivera Torres sacó todo su sex appeal para poner a temblar a sus fans y de paso deleitar la pupila con el vestidito blanco de hoyos con el que cubrió parcialmente sus curvas de infarto.

Sentada sobre un sillón, la actriz de la telenovela “Si nos dejan” permitió admirar sus tremendas piernas con su outfit playero, que consistía en un traje de baño de dos piezas y sobre el un mini vestido blanco de hoyos a manera de salida de playa, con el que se adivinaban todos sus encantos debajo.

Lo que destacaba en el par de imágenes que subió la conductora del programa “Qué importa” fueron sus espectaculares y torneadas piernas, las cuales presumió subiéndose el vestidito hasta las caderas, descubriendo también parte de su retaguardia.

Sofía Rivera Torres arrancó miles de suspiros con su sensual pose en el sexy atuendo, es el que además aparece la mano de un hombre entregándole una flor roja y ella posteó un mensaje que iba dirigido a sus fans y a su esposo Eduardo Videgaray.

“Hoy me cae pésimo mi esposo pero subiré estas fotos de días en los que me caía mejor. ¿Tú porque discutes con tu pareja?“, fue lo que escribió la actriz estadounidense junto con las fotos, provocando también la reacción de su marido, quien respondió: “¡Perdón! Yo también me caigo pésimo. A cada rato“.

Los seguidores de Sofía Rivera Torres en Instagram inmediatamente comenzaron a darle algunos consejos para mantener la buena vibra en el matrimonio y de paso aprovecharon para lanzarle piropos y alabar su belleza en el sexy vestidito blanco con el que lució irresistible.

“Yo llevo 11 años con mi pareja y sí, se pone peor, pero se pone mucho mejor que peor, mientras existe amor, existe solución, y eso de la comunicación ¡vaya que funciona!”, “No tengo pareja“, “Cuando se quiere hacer el chistosito“, “Ya platicarás cuando lleves 15 años“, “Tengo 18 años con él y aún peleamos como al principio”, “Guapura”, “Yo discuto con mi pareja porque le doy likes a tus fotos”, “Chulada”, “Cien hermosa, Sofía, un beso”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de la conductora de TV.

