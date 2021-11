En vestidazo plateado y escotes, Livia Brito impactó en Las Vegas

Tras confirmarse su participación esta semana en los Latin Grammy, la actriz Livia Brito impactó desde las Vegas, Nevada al subirse al escenario con un vestidazo plateado y escotes, luciendo como una verdadera diosa de plata al lado del cantante Emanuel y tras bambalinas junto a otras estrellas de la música latina.

Durante la entrega número 22 de los Latin Grammy 2021 a lo mejor de la música latina y de otros continentes, la cubana de 34 años, derrochó glamour y sensualidad al vestir un par de atuendos que la hicieron brillar en la gala más esperada del año.

Pues luego de un primer encuentro con artistas de talla internacional en una transmisión exclusiva de la página oficial de la premiación de la Academia Latina de la Grabación, Livia Brito, dejó claro quién es y de qué está hecha.

Lee también: Kimberly Dos Ramos y Livia Brito, las mejor vestidas de los Latin Grammy

Y es que la cubana, protagonista de "La Desalmada" (2021) porducida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, no tuvo reparo en elegir uno de los vestidos que más sensación causó en el evento que tuvo lugar en la Arena del hotel Grand MGM.

Y mientras presentó una de las ternas junto al cantante Emanuel, Livia Brito lució un vestido de un sutil tono plata y estratégicamente escotado de arriba y abajo con escote cruzado y de gran abertura. "PREMIOS LATIN GRAMMY 2021 LAS VEGAS", escribió la también modelo, y al mismo tiempo, etiquetó al equipo de expertos que la hizo lucir así de glamorosa.

Lee también: Tras los Latin Grammy, Kimberly Dos Ramos sigue dando batalla a Livia Brito con vestidazo

La cubana lució súper cuerpazo con un vestido color plata (claro) de pronunciado escote y prolongada abertura y que junto al cantante mexicano Emanuel, anunciaron la terna a la Mejor Grabación del Año; el premio fue entregado a Caetano Veloso & Tom Veloso.

En cuanto al peinado y maquillaje, la cubana se decidió por un peinado de coleta con el frente ligeramente levantado y la cara descubierta. Respecto al make up, Livia Brito eligió fue muy natural pero que resaltaron su innegable belleza.

Por otro lado y en un primer plano, la actriz de telenovelas "se desplayó" luciendo pierna con outfits de prolongadas aberturas o de frente muy corto y es que ese vestido plata no fue el único que la cubana lució entre tantas etrellas.

Pues el pasado miércoles, la protagonista de "La Desalmada", vistió un outfit rojo para la primera gala que fue diseñado por Michael Costello, mientras que utilizó joyería de Charlie Lapson. El peinado estuvo a cargo de Jay Rua y el maquillaje fue creación de Leila VonSleichter.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!