En un lujoso yate desde Capri, Italia, Demi Rose presume cómo pasa el verano

A finales del pasado mes de agosto, la modelo Demi Rose viajó a la isla de Capri, Italia para realizar una nueva sesión de fotografías ¡que te harán babear! Y es que, durante los primeros días del último mes del verano, la británica sigue cosechando éxitos como una de las mejores modelos del mundo; esta vez, luciendo prendas de la afamada firma Christian Dior y por si fuera poco, presumiendo cómo pasa la cálida estación desde la isla italiana desde un lujoso yate.

Demi Rose, empezó desde el pasado 31 de agosto a enamorar al mundo mostrando sus pronunciadas curvas con un bañador color piel de arriesgado escote con el que no reparó en presumir su voluptuosa anatomía desde un camastro con una espectacular vista al mar de importante restaurante de la zona.

"Somewhere beyond the sea" (En algún lugar más allá del mar), escribió Demi Rose al modelar un sensual vestido blanco con el que lució como toda una reina, por la que recibió comentarios como "Eres hermosa, Demi". La postal, logró conquistar a más de 407,500 fanáticos.

Su cuenta oficial de Instagram, se ha visto gratamente engalanada con más fotos que además de hacer babear a sus fanáticos con intensas postales, ha logrado transportarlos a lo inimaginable desde la maravillosa isla europea de Carpi, Italia.

Posteriormente, la celebridad de las redes sociales, hizo un tributo a la finada actriz y cantante estadounidense Marylin Monroe, apareciendo como una "An Italian dream" (Un sueño italiano) para muchos o un soñadora que se pasea por los lugares más encantadores de la isla italiana.

Pues desde un automóvil clásico de color rojo convertible con interiores de piel color camel, la británica de 26 años lució su anatomía con un entallado vestido color negro de Christian Dior, de escote pronunciado que acompañó con una pañoleta o mascada que parece ser representativa del lugar por los escudos y demás emblemas estampados en la fina prenda confeccionada en seda.

Demi Rose lució además, un maquillaje natural con labios rojos en tono carmín y un par de lentes como los que utilizara la protagonista de la cinta "Una Eva y Dos Adanes" (1959).

En una tercera publicación, la también amante de los temas cósmicos, conquistó a sus ya, más de 17.5 millones de seguidores en Instagram, y con una tercia de postales, también hizo soñar luciendo cuerpazo que obedece a una cinturita, prominentes caderas y por supuesto, sus enormes atributos delanteros por los que ha logrado llamar la atención en más de una ocasión.

Esta vez, la top model nacida en Birmingham, Reino Unido enloqueció con un body negro con terminación en un diminuto short que dejó ver en toda su expresión la sensualidad de Rose. En la descripción de la publicación la celebridad retó a sus followers a verla en las tres versiones de la publicación: "Swipe for each version of me..." (Desliza el dedo por cada versión de mí), dejando colgadas tres caritas que obedecen a gestos como los que hizo en cada una de las fotos.

Para terminar y cerrar con broche de oro este quinteto de postales, Demi disfrutó de "La Dolce Vita" (La Dulce Vida) a bordo de un lujoso yate con tapicería de piel en color blanco, desde donde modeló un bañador en tonos blanco, rojo, amarillo strapless con escote de corazón y un sutil resacado que dejó ver su mejor vista trasera.

Lo cierto es que con este quinteto de publicaciones Demi Rose ha logrqdo conquistar a millones de seguidores de todo el mundo.

