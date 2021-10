En top y sin sostén, Livia Brito baila y enseña más de la cuenta: "Creo que se me vio una amiga"

La famosa y bella actriz cubana Livia Brito de nueva cuenta volvió a causar sensación en las redes sociales luego de aparecer en un divertido y sensual video en el que aparece bailando en top y sin sostén.

Desde que culminaron las grabaciones de la exitosa telenovela La Desalmada de Televisa, historia que protagoniza junto a José Ron, Livia Brito se ha mostrado más activa en sus redes sociales, especialmente en TIkTok donde se encargado de presumir que lo suyo no sólo es la actuación, pues también tiene talento para el baile.

En uno de sus recientes videos publicados en TikTok la estrella de televisión mostró las habilidades que tiene en el reguetón con el tema “La old skul” de Rauw Alejandro, sin embargo, mientras realiza la coreografía le sucede un percance por lo que termina enseñando más de la cuenta.

Lee también: ¡Tremenda! Aleida Núñez alborota con camisón blanco que le queda chiquito

En el video que tiene más de dos millones de reproducciones, más de 300 corazones y poco más de 800 mensajes, la cubana usa un top de color amarillo, con el que deja al descubierto que no trae sostén, además de unos flojos pantalones de color gris, atuendo que terminó traicionándola pues dejó a la vista de sus más de 10 millones de seguidores a una amiga, haciendo referencia a uno de sus pechos.

VIsiblemente apenada por su descuido, Livia Brito escribió: "Ahahaha,creo que se me vio una amiga!! Comenta bebé, se vio??? que penaaaaa #parati #foryou #actriz", junto al video que rápidamente se volvió viral. Cabe mencionar que muchos de sus seguidores no se percataron del accidente que la famosa sufrió, sin embargo, con la descripción que ella compartió y viendo detenidamente el video, todo sucede casi al final de la grabación, justo cuando la protagonista de La Desalmada levanta su mano derecha.

Tras manifesar que había enseñado más de la cuenta, a la estrella de Televisa le llovieron los piropos. "Si no lo pones en la descripción ni cuenta me daba bebé", " Que cuerpazo te cargas", "Pena, nada de eso mamacita ", "A quien le importa eso, si hay bonitos ojos para ver", "Madre mía, cuerpazo que te cargas", "Me encanta ese baile", "Súper cuerpazo y si quizá se vio a la amiguita pero no pasa nada", "No sé si vio como tal, pero ví las dos moviéndose" fueron algunos de los comentarios en el TikTok.

Síguenos en