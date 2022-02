En top y leggings brillantes, Carmen Villalobos se cae en su recamara

Además de ser una estrella de la TV, Carmen Villalobos también lo es en redes sociales, confirmándose como una de las actrices latinas más seguidas en Internet y sus más de 18 millones de fans en Instagram y sus 12.4 en TikTok así lo demuestran, y no, no ha sido de a gratis, pues la actriz se esmera en crear contenido para sus admiradores, no sólo hablando de su trabajo, sino también luciendo sus curvas en outfits que dejan con la boca abierta todos, como el top y leggings brillantes con los que se dejó ver últimamente.

La villana de “Café con aroma de mujer”, melodrama coproducido por Telemundo y Canal RCN en 2021, dejó a todos con la boca abierta gateando desde su cama en un look negro de vinipiel, pero tanta era su sensualidad que se cayó en su recámara y además de suspiros, arrancó carcajadas.

Carmen Villalobos demostró que no sólo es hermosa, si no también divertida y así lo dejó claro en el corto video que compartió en TikTok en el que se luce en un top y leggings brillantes, mientras trata de seducir a la cámara pero algo sale mal y termina en el suelo, eso sí, sin perder su belleza.

Desde su recámara, Carmen Villalobos presumió sus curvas en las entalladas prendas, cuyo top se robó la atención pues tenía un escote en “v”, con el cual presumió todos sus encantos de manera muy sexy, mientras jugueteaba con uno de los tirantes y posaba hincada arriba de su colchón.

La actriz utilizó una voz sobre puesta en la que se escuchaba: “Por ahí dicen que te gustan las chicas malas… Pues déjame decirte que yo soy mala para to…”, y justo ahí se oye un ruido dado que sufre un pequeño “accidente” al caerse de la cama.

Evidentemente, Carmen Villalobos estaba actuando este TikTok para sus 12.4 millones de seguidores en esta red social, quienes quedaron enamorados ante su belleza y su sentido del humor, aplaudiéndole y resaltando su belleza en el top y los leggings brillantes.

La colombiana también utilizó unas altísimas zapatillas de tacón de aguja, el cabello lacio y castaño, pues hay que recordar que dejó atrás el rubio que lució en “Café con aroma de mujer” y ahora está enfocada en su personaje en el remake de “Hasta que la plata no separe”, donde usa extensiones.

“Hasta en este TikTok actuaste rebién“, “Sin TikTok no hay paraíso“, “No sé por qué para mí no eres Carmen, siempre serás Catalina“, “Me hizo la noche, mi ídola, si es relinda“, “Actúas tan bien que en ‘Café con aroma de mujer’ tenía que recordarme a mí misma que te llamabas Carmen y no Lucía“, “Amé este Tik Tok, eres la mejor“, “Ay, Carmen, quiero mil historias con este outfit“, “No le pasan los años a esta mujer“, “Tus ocurrencias, gracias por cada sonrisa que me sacas“, “¡Qué divertida eres!“, “No esperaba ese final, lo puedo ver 100 veces y me orino de la risa”, fueron algunas de las reacciones de sus fans.

Y es que aunque es una de las famosas latinas más seguidas en redes sociales, Carmen Villalobos se enfoca más en subir contenido en Instagram que en TikTok, donde su última publicación había sido a principios de mes contando su experiencia con la Covid-19, pero ahora se redimió con este divertido video en el que además de exhibi sus sentido del humor, también dejó babeando a todos con su belleza en esos leggings y ese top entallados.

