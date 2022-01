En top de olanes y faldita, Maribel Guardia parece como de 20

Tras una publicación del pasado sábado, la tarde de este domingo, se ha dejado ver más reconfortada la actriz Maribel Guardia tras su regreso al teatro; y con un outfit de top de olanes y faldita, ¡lució como de 20! El cumplido a sus fanáticos lo envió desde su cuenta de Instagram, quienes la siguen y le envían halagos y piropos.

Tomando un poco de sol en compañía de algunas de sus mascotas, y con una taza de café en la mano, la actriz de origen costarricense se preparaba de nuevo para su función de domingo, luego de haber regresado tras una pausa por haberse contagiado del Covid-19.

No sin antes lucir esbelta y dándose el lujo de cruzar la pierna y lucir sus pies desnudos tras olvidarse de los tacones, sandalias o cualquier otro par de zapatos a sus 62 años, lo que muchos adultos mayores ya no pueden hacer ni en sueños, pues el cuerpo ya no les da para más.

Lo que es de admirarse de la costarricense, pues desde que se perfilaba para ser una celebridad de la televisión hace más de cuarenta años cuando llegó de Costa Rica a México para el certamen de Miss Universo (1978) representando a su país, se vislumbraba como una de las famosas que causaría más reacciones de todo tipo en un futuro.

En tanto, Maribel Guardia lució con la belleza que la caracteriza y fue a través del post "dominguero", que expresó: "Un poquito de sol, un cafecito de #costarica y ya casi saliendo para @tenorio_comico en #teatroaldama Los espero".

Y a escasas dos horas de haber compartido su postal en la que luce ese outfit de blusita tipo top y faldita de olanes, la esposa de Marco Chacón, ya ha levantado toda una ola de piropos y algunos se leen entre buenos deseos: "Que agradable es verla sana y de muy buen humor", "Wow hermosa", "Lindura", "Siempre bella!!", "Muy hermosa", "Siempre bella", "Bonita", habiendo recogido hasta ahorita más de 360 mensajes.

Y es que, pese a lo que digan sus haters, Maribel Guardia se empecina en lucir cada vez más joven y bella, luciendo ese cuerpazo, que a veces ni una chica de veinte años puede lucir. Pero el secreto de la actriz de telenovelas, es que toda su vida ha tenido como un gran aliado el ejercicio y para muestra, basta un botón, pues tiene su gimnasio personal en su casa.

Y aunque en infinidad de ocasiones, la también cantante ha dicho que no le gusta hacer ejercicio, por lo menos lo practica dos veces al día, por un lapso de treinta minutos, no dejando que se acumule la grasa en su cuerpo, y lo que le ha permitido enseñar que todo lo tiene en su lugar. Al momento, más de 23,600 seguidores son lo que se han pronunciado a su belleza con un corazón rojo.

