En tonos pastel, Adamari López atrapa miradas en vestidito y tacones: ‘Angelical’

En el medio del espectáculo, Adamari López es una de las famosas latinas más seguidas y criticadas actualmente, pues aunque la actriz tiene muchos admiradores en redes sociales, también hay quienes la llenan de comentarios negativos por sus fotografías y sus looks, sin embargo, esta vez le atinó a su outfit en tonos pastel y enamoró a los internautas en un vestidito que la hizo ver con mucha clase.

Muy elegante para la emisión de “Hoy día”, matutino de Telemundo, Adamari López atrapó miradas con su sexy y sofisticado atuendo, el cual llevó como una reina luciéndose en unos tacones altos, provocando que sus fans le dijeran que se miraba “angelical“, pues esa paleta de colores le quedó muy bien.

La conductora de televisión destacó entre sus compañeras de “Hoy día” atrapando miradas en el vestidito en tonos pastel y tacones, luciéndose en la pantalla y en las redes sociales, pues la puertorriqueña quedó muy satisfecha con este look que lo presumió también en sus historias de Instagram.

Como todos los días, Adamari López es vestida y maquillada por el equipo del programa de Telemundo, aunque tiene asesoría profesional de estilistas y vestuaristas que le preparan sus outfit, sin embargo, sobra decir que muchos de estos no son del agrado de sus seguidores en redes sociales.

Sin embargo, en esta ocasión dio en el blanco al utilizar un vestido corto de blusa con mangas largas y abombadas, además de una falda de corte olán, que le llegaba justo arriba de la rodilla; la tela tenía estampado de flores en tonos rosa y verde pastel, que, según sus fans, la hicieron lucir angelical.

Para complementar su outfit, Adamari López utilizó unos altos tacones de tiras al frente tipo botines, en color nude, que fueron un gran acierto pues estilizaron su figura y la hicieron ver más alta. Como peinado, la conductora de televisión llevó el cabello partido por la mitad y lacio, además de unos discretos aretes y un dije casi imperceptible.

La protagonista de “Amigas y rivales” resaltó entre sus compañeras de “Hoy día” en una foto grupal que compartió el programa en su cuenta de Instagram, donde todos aprobaron el look de la actriz puertorriqueña.

“Adita, esos colores pasteles te hacen más angelical. Me identifico contigo“, “Bonito ombligo de semana, qué elegante se ve Nicole, Chiqui espectacular“, “Todos lindos“, “Muy bellos todos. No vi ningún comentario de crítica/envidia. ¡Qué bien!“, “¡Qué chiquita es! Que conste que no le estoy faltando al respeto, sólo que de verdad que si es chiquita”, fueron algunos de los comentarios en el post.

Y es que desde que recuperó su figura, Adamari López se ha lucido con diferentes looks presumiendo sus nuevas curvas, pero en algunas ocasiones ha sido muy criticada pues consideraron que los atuendos que utilizaba no le iban muy bien a su silueta, sin embargo, con el vestidito en tonos pastel dejó a todos con la boca cerrada pues lució elegante, sofisticada y muy bella.

Adamari López presumió el look con el resaltó entre las conductoras de "Hoy día". Foto Instagram Adamari López

