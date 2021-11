En tanga y bata abierta, Demi Rose cimbra a sus fans de Instagram

La modelo Demi Rose sigue haciendo de las suyas desde California, Estados Unidos y tras protagonizar una postal ha cimbrado a sus fans de Instagram, pues posó con un bar de corazones en lugar de sostén, así como una diminuta tanga y una bata abierta.

La imaginación de la británica no tiene límites y por ello, se imaginó estar pisando suelo marciano, mientras más bien posaba de frente al sol parada sobre las rocas rojizas de un playa en Joshua Tree, California, desde donde el pasado viernes, se unió al Pink Friday ofertando algunos productos a sus fans.

Demi Rose lució súper curvas sin escatimar, pues la top model de 26 años, lució su escultural figura con muy poca ropa como está acostumbrada a hacerlo en cada una de sus publicaciones y fue precisamente a través de su cuenta de Instagram, en la que la celebridad volvió locos a sus seguidores que ascienden a más de 18.6 millones de seguidores.

Luego de aparecer sentada frente a una fogata en pleno atardecer el pasado viernes, Demi Rose puso a soñar a sus fans con la apariencia de una diosa griega con esa mini tanga y los corazones en cada una de sus nenas olvidándose del sostén como siempre lo hace.

Y es que, de nuevo, la británica no dejó nada a la imaginación, y al mismo tiempo, agradeció enviando parabienes a sus millones de seguidores: "Blessings @dannydesantos" (Bendiciones), escribió Demi Rose desde la provincia de Joshua Tree, California, etiquetando a Danny Desantos, su fotógrafo de cabecera.

Y tras la genial idea de publicar su postal, Demi Rose se ha ganado no menos de 5,211 comentarios entre los que se leen el clásico: "Mamacita #diosa", alguien más dijo que la modelo podría ser un ángel: "If I was walking in the desert and saw this , I would think I’m dead and I’m in heaven right now" (Si estuviera caminando por el desierto y viera esto, pensaría que estoy muerto y que estoy en el cielo ahora mismo".

"Good post!" (¡Buena publicación!), "Stunning" (Impresionante), "BEST PHOTO!", ¡La mejor foto!"; otros más agradecieron a Demi por la postal: "Thank You Demirose", "Mega beautiful Picture!" (¡Foto mega hermosa!), "Absolutely beautiful!!" (¡Absolutamente hermosa!) son otro más de los mensajes recibidos.

Otros más apoyaron a Demi tras su descripción y escribieron: "Goddess of Mars" (Diosa de Marte), "Great lord" (Gran Señor), "Yummy Yummy Yummy", entre miles de mensajes más, son los que saltan a la vista. Al momento, Demi Rose también ha logrado más de 620 mil corazones rojos y sus seguidores van en aumento cada día.

