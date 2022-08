En tanga de hilo, Daniella Navarro presume cuerpazo tras tratamiento

En medio de la polémica que se encuentra tras su romance con el actor Nacho Casano, Daniella Navarro, volvió a robar reflectores, y es que ahora la actriz venezolana dejó a sus miles de seguidores boquiabiertos tras compartir unas imágenes en las que presume cuerpazo tras tratamiento estético.

Fue a través de Instagram que la finalista del reality de Telemundo, La Casa de los Famosos, compartió dos clips en los que presume el antes y después de su abdomen tras someterse a un tratamiento estético, la maderoterapia. En dichas imágenes la venezolana aparece en una tanguita de hilo y un top negro.

“Se acabó la guachafa, estuve tres meses flojeando, ustedes me vieron comiendo, comiendo y comiendo…me he portado tan mal, no he entrenado…si no cambias tu mentalidad y tu alimentación vas a quedar peor”, expresó la novia de Nacho Casano en las imágenes en las que presume cuerpazo.

Pero no fue todo ya que Daniella Navarro también compartió que su objetivo era bajar unos cuantos kilos de más que ganó durante su estancia en La Casa de los Famosos, pues desea recuperar su escultural figura. “Voy a retomar con lo que me he mantenido en estos últimos años…¿me ayudan? Cuando me vean comiendo por ahí me regañan. Tengo de aquí al 27 de agosto para bajar cinco kilos”, expresó la famosa.

Cabe mencionar que el pleito entre Daniella Navarro y Salvador Zerboni, pues en una reciente entrevista con el programa La Mesa Caliente, el villano de telenovelas confesó que la modelo se le habái insinuado en varias ocasiones e incluso le había hecho una propuesta indecorosa antes de que ella saliera del reality y aún cuando ya se había visto muy cariñosa con Nacho Casano.

“Es una mujer espectacular por cierto y que le mando muchos saludos, simplemente yo siempre la vi como una amiga y ese día de la paella, pues vino una propuesta indecorosa, es aparte de lo de la suite. Entonces, me gustaría que para que no quedara en boca ni suposiciones, me encantaría que busquen ahí la propuesta indecorosa, porque va a estar buenísimo y está excelente para una mesa caliente, muy divertido”, fueron algunas de las palabras de Zerboni en dicho programa.

Ante esto, Daniella Navarro, no se quedó callada y a través de sus redes sociales escupió fuego en contra de Salvador, a quien tachó de mentiroso y barato.

“Ahora resulta. Pero si todo está grabado. Yo soy el Diablo y ellos Juan Pablo II. No me interesa nada de esa gente, yo duermo en paz, aceptando todos mis errores y trabajando en mejorar; en cambio, algunos siguen siendo un personaje barato y falso y más anaranjado. Ahora resulta, tengo santo nuevo a quien rezar”, indicó la actriz.

“Alguien que es capaz de inventar que pagó una cuenta clínica y peor aún, llevar a un paparazzi para tomar fotos, en medio de algo doloroso, ustedes me dirán. Lo único que me arrepiento es que peleé con personas que no se lo merecían, por defender lo indefendible, y peor aún, defender al que hoy me ofende e inventa cosas. Ojalá algún día tenga las pelotas y me lo diga en mi cara. Ya no tiene cámara para seguir con su actuación barata. Y si van a poner cosas, pónganlas completas, enfrenten como hombres, no como gallinas", continuó.

Hasta el momento, Salvador Zerboni no ha reaccionado a los mensajes de su ex compañera de La Casa de los Famosos.

