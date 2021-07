En tanga, Cardi B hace tremendo bailecito y deja sin palabras

A pocos días de haber anunciado que esperaba a su segundo bebé, la cantante Cardi B de nueva cuenta se volvió tendencia en las redes sociales y acaparó titulares de diversos medios de comunicación tras compartir en sus redes sociales un suculento video en el que aparece en tanga y bailando.

Fue a través de sus historias de Instagram que Cardi B sorprendió a sus más de 99 millones de seguidores al lucir una delgada tanga, la cual se pierde entre su voluminosa figura mientras se echa tremendo bailecito de espaldas y frente a la cámara.

Cabe señalar que el video fue retomado por el programa de espectáculos de Telemundo, Suelta la Sopa, donde la famosa ha sido severamente criticada, no solo por bailar twerking en pleno embarazo y presumir todos sus tatuajes, si no por la forma en la que expone su figura en la pequeña tanga dorada, la cual se pierde entre sus encantos.

“Por qué Instagram no censura esto??? “, “Cada día más vulgar”, “ Ya no encuentran que hacer,y así piden respeto”, “ Eso es para llamar a atención que vulgar”, “Que corriente”, “ Nadie le gana en lo vulgar a esta mujer, lo trae en la sangre!!!”, “Si la palabra "VULGAR" fuera una persona sería esta mujer”, “Cuanta vulgaridad”, “Con dinero pero sigue igual de vulgar”, “Y a ella no la censura Instagram , esto es totalmente vulgar“, son algunos de los comentarios en las redes sociales.

Cabe señalar que Cardi B nunca ha tenido problema para mostrarse tal y como es, pues constantemente se convierte en el deleite de sus millones de seguidores al mostrar su exhuberante figura en pequeñas prendas con las que deja poco a la imaginación.

En está ocasión y sin importar su estado de embarazo, la rapera norteamericana de ascendencia dominicana dejó claro que su estado de gestación no es impedimento para mostrarse de lo más atrevida y que puede hacer cualquier bailecito y dejar sin palabras.

Para nadie es secreto que Cardi B es una de las artistas más seguidas en las redes sociales, actualmente cuenta con más 99 millones de seguidores en su Instagram, espacio donde aprovecha también para compartir algunos detalles de su vida personal, como la próxima fiesta que le está organizando a su pequeña hija Kulture.

Sin embargo, lo que más ha sosprendido de la próxima fiesta, es que la rapera invitó a todos los fans que se pongan en contacto con ella a través de un mensaje privado.

