En tanga Bárbara de Regil presume estrías; fans notan algo raro en el tesorito

La actriz mexicana Bárbara de Regil volvió a ser noticia en las redes sociales luego de compartir un una fotografía y un video en el que muestra sus estrías en su retaguardia y múslos, mientras luce una delgada tanga, prenda que desató ruido entre sus admiradores, pues muchos de los usuarios notaron algo raro en el tesorito.

Fue por medio de Instagram que la protagonista de Rosario Tijeras compartió las imágenes en donde presume orgullosamente sus imperfecciones, imágenes que ella misma asegura que en otros tiempos jamás las hubiera hecho públicas.

Con la cámara muy de cerca hacía sus encantos, Bárbara de Regil posó para sus más de 7 millones de seguidores con una tanga de color negro y una blusa de top. Y aunque la famosa goza de una figura perfecta, ella misma admitió que en otros tiempos jamás hubiera publicado las imágenes en donde enseña las estrías, sin embargo, ella se acepta tal y como es.

"Te cuento algo ? Antes nunca hubiera subido mis estrías así … pero saben que?. ESTA SOY YO , ME ACEPTO Y ME PINCHES AMOOOOOOOO. Que bonita soy desde que acepto y amo que tengo estrías en las pompis", fue el mensaje de aceptación que la actriz de Telemundo compartió junto a las imágenes que provocaron ruido entre sus seguidores tras notar aldo raro.

Pese a que constantemente la actriz es criticada en las redes sociales por ser tachada de racista, en está ocasión fue distinta ya que la mayoría de los comentarios fueron positivos. Los seguidores no dudaron en mostrarle su total apoyo, respaldando sus videos motivacionales que los han ayudado para hacer ejercicio y tomar en cuenta sus consejos alimenticios.

"Bella desde siempre! Gracias por tanta motivación y demostrarnos que no hay nada mejor que el amor propio", " Neta no te alcanzas a imaginar lo mucho que te amo y te admiro", "Que bonita soy desde que aprendí a quitarme miedos absurdos y a confiar más en mí. En aceptarme como soy y que puedo trabajar más en mí", "Me motivas cada día", "Y la perfección no existe perfecto solo Dios hermosa como siempre", son algunos de los halagos que la artista recibió.

Sin embargo, no podían faltar los comentarios malintencionados de sus haters, quienes aseguraron que por poco y la famosa enseña hasta la conciencia con esta tanga tan pequeña, señalando que no había necesidad de acercar tanto la cámara o usar esa ropa para decir que tiene estrías.

"Casi muestra hasta la conciencia", "Enseñando los labios", "Por poco y muestra de más", "Bueno ella quería mostrar un poquito más", "Y qué más quiere enseñar", "Todo desjaretado ése gallo", "Que horror.. Ya casi se le sale el silicon!!", "jajaja, sólo las estrías, se le ve todo", son otros de los comentarios que circulan en internet.

Cabe señalar que el video de Bárbara de Regil fue retomado por diversos perfiles de Instagram donde la famosa fue tachada de exhibicionista. La artista de 34 años no es la única que es criticada en las redes sociales, pues Vanessa Guzmán también es otra de las famosas que es severamente atacada por su físico.

