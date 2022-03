En suéter largo y shortcito, Sofía Rivera Torres presume piernas de campeonato

Además del talento y el humor sarcástico, a Sofía Rivera Torres la distingue el tremendo cuerpazo que se carga y que destaca con sexys outfits dentro y fuera de la pantalla chica, demostrando que la belleza no está peleada con la capacidad y ella lo tiene todo, y ahora se dio el lujo de presumir sus piernas de campeonato en shortcito.

La conductora del programa de Imagen Televisión “¡Qué importa!” dejó sin aliento a sus miles de admiradores al posar con un suéter largo y un shortcito con los que exhibió tremendo pierna, uno de los atributos que más le han aplaudido a la famosa y que demuestran que el gimnasio sí funciona.

Sentada en un sillón y con sus piernas de campeonato en el respaldo, Sofía Rivera Torres levantó suspiros entre sus admiradores, utilizando un suéter largo y un shortcito negro que dejaron a la vista sus extremidades, llevándose una lluvia de piropos de sus fans en redes sociales con tanta belleza.

Una fotografía le bastó a la actriz de “Si nos dejan” para robar el aliento de sus casi 800 mil seguidores en Instagram, demostrando que la comodidad no está peleada con la sensualidad pues conbinó un suéter largo de cuello en “V” y mangas, que le cubría hasta las caderas, con un mini short negro que dejaba a apreciar sus torneados muslos.

Sentada sobre un sillón de piel y con las piernas arriba, la presentadora de televisión robó miradas mientras esperaba, distraída, la salida de su vuelo, regresando a sus actividades después de tomarse unos días de descanso y, evidentemente, con toda la actitud, como se ve en su imagen.

El complemento para ese desenfadado look fueron unas calcetas y unos tenis con los que Sofía Rivera Torres se mostró muy cómoda sin dejar de presumir sus piernas de campeonato, desatando miles de reacciones por parte de sus admiradores en redes sociales, que se deshicieron en piropos.

“Signature lewk @airport lounges. ¿Ya están listos para regresar a sus trabajos que odian?”, fue lo que preguntó la actriz estadounidense en la publicación que compartió en Instagram, y muchos advirtieron que se encontraba en el nuevo aeropuerto, por lo que también se llevó algunas críticas.

“Me encantas“, “Súper pose, súper hermosa y qué chidos tus tenis. Respondiendo a tu pregunta: no voy a trabajar pero sí a la escuela y qué flojera“, “Tenía que ser esa locación“, “Júrame que no estás en ese changarro aéreo“, “Uuuff, espero que alcanzaras tlayudas“, “Haciendo promoción la Sofi, luego porque se queman en las redes“, “Desafortunadamente así en México hay mucha gente, que sólo hacen su trabajo por necesidad y no porque le guste“, “Estás guapísima“, “Hermosa”, “¡Qué bonita te ves!”, “Increíble y encantadora“, fueron algunas de las reacciones que recibió.

Y es que en el pasado puente, Sofía Rivera Torres aprovechó para descansar y salir a uno de los lugares turísticos a los que acostumbra, para recargar energías y retomar el trabajo con toda la actitud, aunque todavía no ha revelado si tiene otros proyectos televisivos en puerta, sobre todo, los que tengan que ver con la actuación.

