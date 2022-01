En shortcito y top, Ninel Conde presume que es naturalita y sin filtro

Una famosa que tiene una escultural figura por donde se le mire es Ninel Conde, quien se ha mostrado como una gran aficionada del fitness y siempre ha destacado cuidar su silueta con ejercicio y una que otra ayudita, sin embargo, ahora presumió que todo lo que tiene es naturalito y sin filtro.

En un video, la actriz de “Rebelde”, melodrama de Televisa, lanzó una indirecta para todas aquellas famosas que abusan de los filtros cada vez que se toman una foto o video para redes sociales, y en shorticito y top animal print presumió que todo lo que tiene es naturalito, obra de su esfuerzo en el gimnasio.

Ninel Conde aprovechó el divertido clip para afirmar que ella es naturalita y sin filtro, asegurando que su abdomen de acero es gracias a la disciplina, el esfuerzo, el ejercicio y la alimentación saludable que lleva como un estilo de vida, dejando ver su mini cinturita en shortcito y top.

No es la primera vez que es la “Bombón asesino” presume su escultural figura ante la cámara, pero esta vez lo hizo de una manera más divertida y al mismo tiempo lanzando una indirecta para las famosas que presumen tener un cuerpo de impacto y realmente no es así.

En el clip que la cantante subió a su perfil de Instagram para sus casi 5 millones de seguidores aparece luciéndose en un top animal print con estampado de cebra y un shortcito rasgado a la cadera, outfit con el que dejó ver su impactante abdomen marcado mientras se movía y mostraba su torso en diferentes ángulos.

Con voz sobrepuesta, Ninel Conde empieza en el video diciendo: “No, amigos, nadie tiene el cuerpo que se le ve en las fotos, es la pose…“, y se mueve de perfil y después asegura que ella sí tiene ese cuerpazo que presume en redes, aunque no ha sido de gratis.

“Ah, caray, sí lo tengo. No se crean todo lo que ven en Instagram, no todo es filtro ni trucos… También cuenta la alimentación, la disciplina, el esfuerzo y la dedicación que le pongamos a nuestra rutina fit. Si también quieren tener el cuerpatzo recuerden que pueden ver mi línea de productos con los que me mantengo en ninelconde. Net”, escribió la actriz en la publicación.

El post levantó revuelo entre sus admiradores, quienes lo tomaron con humor y comenzaron a llenarla de piropos en redes sociales, algunos asegurándole que les ha servido de inspiración para tomar la vida saludable en este 2022 y dejándole ver que a sus 45 está perfecta.

“luces espectacular, Ninel, y ese TikTok te queda al 100 por ciento. Gracias por inspirarnos a cuidarnos y estar saludables y bellas“, “¡Mana, tú eres perfecta!“, “Guapísima“, “Las cosas como son“, “Una reina“, “¡Ese cuerpo… Por Dios!“, “¡Espectacular! Lo máximo“, fueron algunas de las reacciones que cosechó Ninel Conde en redes.

