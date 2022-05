En shortcito de mezclilla, Sofía Rivera Torres presume piernas y manicure

Una de las famosas que siempre está pendiente de las tendencias de temporada es Sofía Rivera Torres, quien como presentadora de televisión tiene el compromiso con sus fans de lucir espectacular a cuadro todas las noches, y en esta ocasión lució las del millón en una prenda con la que robó suspiros.

Frente al espejo y en shortcito de mezclilla, la conductora del programa “Qué importa”, de Imagen Televisión, dejó sin aliento con su sensualidad mientras mostraba ante la cámara su manicure, el cual, aseguró, está al último grito de la moda.

Presumiendo piernas, Sofía Rivera Torres dejó pasmados a sus admiradores en redes sociales mientras se preparaba para salir al foro, utilizando uno de los básicos de temporada y favoritos de muchas pero pocas los lucen como ella, quien se veía como toda una reina.

Desde el camerino

Es casi una tradición que la estadounidense presuma a sus casi 800 mil seguidores en Instagram los diferentes outfits para conducir el programa “Qué importa”, haciéndolos babear, incluido su esposo Eduardo Videgaray, quien es su fan número uno en redes sociales.

Esta vez, la actriz de “Si nos dejan” se voló la barda modelando un mini short de mezclilla en color azul con orillas rasgadas, con el cual dejó ver las espectaculares piernas que se carga, uno de los atributos más aplaudidos de esta famosa y que ella gusta de presumir con sus atuendos.

Como complemento, Sofía Rivera Torres llevó una blusita negra de encaje con escote en “V” y sin mangas, fajada dentro del shortcito para enmarcar su cinturita, mientras que en los hombros traía una camisa abierta en tonos grises.

Otra de las cosas que llamó la atención fue el maquillaje que utilizó la presentadora de televisión, haciendo énfasis en los ojos con un delineado que agrandó su mirada; el cabello lo llevaba amarrado en una media cola y los labios en un tono rosa pálido.

“¡Camerino selfies! Con el último grito de la moda en manicure. ¿Quién es como yo con sus uñas?“, cuestionó Sofía Rivera Torres mientras presumía su esmalte frente a la cámara mientras se tomaba la fotografía en el espejo, desatando miles de reacciones y piropos por parte de sus admiradores.

“Me encantan tu delineado y tus sombras, está super“, “Guapísima“, “Siempre tan hermosa“, “Es que no puedes ser más hermosa, Sofía, que tengas una buena semana, cuídate“, “No sabía que existía tanta belleza“, “Ya somos dos con el último grito de la moda en manicure“, “¡Qué hermosa estás baby, cómo me gustas!“, “Ya extrañaba tu hermosura“, “Te ves maravillosa, me encantas“, fueron algunas de las reacciones.

