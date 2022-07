En shortcito cachetero, Angelique Boyer opacó a Ana Brenda Contreras que lució minifalda

Tras figurar entregando la estafeta a "Vencer la Ausencia" de Televisa y por otro lado, como la protagonista de la serie de Telemundo "El Conde: Amor y Honor" este 2022, así fue la vez que Angelique Boyer y Ana Brenda Contreras protagonizaron un duelo de belleza mientras que la francesa se llevó de calle a su colega, la mexicana, mientras lucían pierna en shortcito cachetero y minifalda.

En 2010, ambas actrices brillaron en la televisión en México como Teresa Chávez y Aurora Alcázar Coronel, dos grades amigas que luego se convirtieron en rivales de amor cuando la primera pefirió cambiar el amor verdadero del doctor Mariano Sánchez (Aarón Díaz) por el dinero y el poder de Arturo de la Barrera (Sebastiá Rulli).

Aunque después de ello, las dos féminas seguieron cosechando éxitos cuando tiempo después, sus fotos empezaron a circular en redes sociales y a la fecha, los fans no olvidan a Teresa y Aurora, dos chicas guapas pero como el agua y el aceite, pues eran muy diferentes entre sí.

Y en la realidad, Angelique Boyer y Ana Brenda Contreras, llamaron la atención de los fanáticos recientemente tras traer al presente, una postal en la que ambas aparecen luciendo de negro y azul marino; por su parte, la hoy novia de Sabastián Rulli, lució su especial belleza tras portar una blusa negra pegadita que resalta sus encantos y un mini short de mezclilla.

Su angelical rostro, deja ver que estaba en la plena flor de la juventud, pues apenas rondaba los 22 años de edad, aproximadamente cuando el productor José Alberto 'El Güero' Castro le dio la oportunidad de dar vida a Teresa 'la hermbra mala', que supo aprovechar al máximo y le sacó el máximo provecho.

Por otro lado, Ana Brenda Contreras, quien era una linda enfermera que terminó siendo la mano derecha del doctor Mariano Sánchez, no se quedó atrás y en la misma postal, lució como poniéndose de acuerdo con Angelique, un outfit de blusa negra de pronunciado escote y una mini falda azul marino con cortes, que apenas alcanzaba a cubrir su retaguardia.

Y además, al igual que la actriz de origen francés, Ana Brenda lució una belleza única a sus 24 años, siendo apenas unas jovencitas ambas artistas de la pantalla chica de los melodramas.

La postal fue compartida a través de la cuenta de Instagram @con.las.estrellas, que recopila fotos de famosos que figuran en la pantalla chica en México y en el extranjero.

