En shorcito y top, Vanessa Guzmán presume piernas y brazos de infarto

Una vez más Vanessa Guzmán vuelve a robar miradas en las redes sociales tras compartir una serie de fotografías en las que presume piernas y brazos de infarto.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la reina de fisicoculturismo y actriz de Televisa compartió una serie de imágenes en las que luce su espectacular figura; siendo una de ellas en donde aparece con un shorcito gris y un top blanco con el que deja ver sus musculosas piernas, brazos y abdomen de acero.

Cabe señalar que ante la ola de críticas que ha recibido Vanessa Guzmán por su drástica transformación física, la protagonista de Soltero con Hijas siempre acostumbra a acompañar la mayoría de las veces sus fotografías con un mensaje de amor propio tal y como lo hizo en está ocasión.

"Mientras la gente sigue estancada en el pasado, yo sigo avanzando y vamos por más!! Del pasado me quedo solo con el recuerdo en vida de mis dos grandes amores mi padre y mi hermano. El tormento de otros hoy es mi pedestal !. Enfocándonos en el presente y preparándonos para las metas que se vienen a futuro!! La vida me ha enseñado a que estancarnos y vivir en el pasado no es una opción, así que A DARLE y con todo!!", escibió Guzmán en la publicación de Instagram.

De manera casi inmediata sus casi un millón de seguidores no dudaron en reaccionar y la exreina de belleza recibió un sinfín de muestras de apoyo y de piropos por su figura.

"Al pasado ni para coger impulso! Saludos desde Denver", "Palaaaaaaaa , que bonita eres . Tu brillas siempre eres una mujer de ejemplo y admiración", "Guapa", "Que bellezaaaaaa de mujer", "Hermosa", "superrrr bella .. y queen cuerpazo fitness", "Admirable figura", son algunas de las reacciones en la publicación de Vanessa Guzmán que en unas cuantas horas ya superó los 40 mil Me Gusta.

Cabe señalar que en la misma publicación la artista originaria de Chihuahua colocó una fotografía en la que aparece con un entallado body gris con negro, prenda que complementó con unas botas altas negras y su pelo recogido, razón por la que se volvió tendencia en las redes sociales al ser comparada con una superheroína.

Vanessa Guzmán posa en shorcito y top blanco. Foto Instagram Vanessa Guzmán

En la fotografía la actriz de Televisa aparece con las manos en la cintura como tradicinalmente se presenta a las heroínas en los comics, razón por la que los usuarios no dudaron en compararla y fue la propia artista la quien a través de sus historias compartió dicha imagen en la que aparece con una capa roja.

Cabe mencionar que Vanessa Guzmán hizo su debut en los medios de comunicación cuando participó en el certamen de belleza Miss Universo en 1996, siendo una de las finalistas. Estos últimos meses la actriz se ha vuelto tendencia por su cambio físico.

